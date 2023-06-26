Temmuz 2023'te %40 ek zamla yeni maaş tablosu oluştu! 7.500 TL üstü alan SSK, Bağkur'lu emekliye 13.744 TL, Memura 27.579 TL salt maaş! Merkez 1 kala son veriyi açıkladı! Refah payı, intibak...
Asgari ücrete yapılan ara zammın hemen ardından gözler emekli ve memura çevrildi. Her ay açıklanan enflasyon verileriyle yeni hesaplamalar yapan milyonlarca kişi maaşlarının ne kadar artacağını merak ediyor. 5 Temmuz'da belli olacak son enflasyon verisiyle emekli ve memurun maaş zam oranı da ortaya çıkacak. Şu anda gündemde asgari ücret gibi %34-35 arasında zam yapılıp yapılmayacağı konuşuluyor. Peki, Temmuz'da kim ne kadar maaş alacak? En düşük emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte hesaplı maaş tablosu haberimizde...
Yeni asgari ücret zammının ardından milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur'lular, Temmuz zammını bekliyor. Enflasyon verileri ve yeni hesaplamalarla maaşlarının ne kadar artacağını merak ediyorlar. 5 Temmuz için geri sayım sürerken, memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur'lulara da yüzde 34 zam yapılacağı konusunda yeni tahminler ortaya çıktı.İşte yeni maaş tablosu ve son hesaplamalar haberimizde...
Memur, memur emeklisi ile SGK, Bağ-Kur emeklileri için hükümet kolları sıvadı. Maaş zamları gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmaylarından gelecek açıklamalara çevrildi.
Temmuz ayında açıklanacak enflasyon ile birlikte memur ve memur emeklisinin zammına ek enflasyon farkı ortaya çıkacak. Buna ek hükümetin bir süredir üzerinde çalıştığı refah payı düzenlemesi de bulunuyor.