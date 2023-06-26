Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Temmuz 2023'te %40 ek zamla yeni maaş tablosu oluştu! 7.500 TL üstü alan SSK, Bağkur'lu emekliye 13.744 TL, Memura 27.579 TL salt maaş! Merkez 1 kala son veriyi açıkladı! Refah payı, intibak...

Temmuz 2023'te %40 ek zamla yeni maaş tablosu oluştu! 7.500 TL üstü alan SSK, Bağkur'lu emekliye 13.744 TL, Memura 27.579 TL salt maaş! Merkez 1 kala son veriyi açıkladı! Refah payı, intibak...

Asgari ücrete yapılan ara zammın hemen ardından gözler emekli ve memura çevrildi. Her ay açıklanan enflasyon verileriyle yeni hesaplamalar yapan milyonlarca kişi maaşlarının ne kadar artacağını merak ediyor. 5 Temmuz'da belli olacak son enflasyon verisiyle emekli ve memurun maaş zam oranı da ortaya çıkacak. Şu anda gündemde asgari ücret gibi %34-35 arasında zam yapılıp yapılmayacağı konuşuluyor. Peki, Temmuz'da kim ne kadar maaş alacak? En düşük emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte hesaplı maaş tablosu haberimizde...

takvim.com.tr
26.06.2023 06:57 - Son Güncelleme: 26.06.2023 07:03
Temmuz 2023’te %35 ek zamla yeni maaş tablosu oluştu! 7.500 TL üstü alan SSK, Bağkur’lu emekliye 13.744 TL, Memura 27.579 TL salt maaş! Merkez 1 kala son veriyi açıkladı! Refah payı, intibak...

Yeni asgari ücret zammının ardından milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur'lular, Temmuz zammını bekliyor. Enflasyon verileri ve yeni hesaplamalarla maaşlarının ne kadar artacağını merak ediyorlar. 5 Temmuz için geri sayım sürerken, memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur'lulara da yüzde 34 zam yapılacağı konusunda yeni tahminler ortaya çıktı.İşte yeni maaş tablosu ve son hesaplamalar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Temmuz 2023’te %35 ek zamla yeni maaş tablosu oluştu! 7.500 TL üstü alan SSK, Bağkur’lu emekliye 13.744 TL, Memura 27.579 TL salt maaş! Merkez 1 kala son veriyi açıkladı! Refah payı, intibak...

Memur, memur emeklisi ile SGK, Bağ-Kur emeklileri için hükümet kolları sıvadı. Maaş zamları gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmaylarından gelecek açıklamalara çevrildi.

Temmuz 2023’te %35 ek zamla yeni maaş tablosu oluştu! 7.500 TL üstü alan SSK, Bağkur’lu emekliye 13.744 TL, Memura 27.579 TL salt maaş! Merkez 1 kala son veriyi açıkladı! Refah payı, intibak...

Temmuz ayında açıklanacak enflasyon ile birlikte memur ve memur emeklisinin zammına ek enflasyon farkı ortaya çıkacak. Buna ek hükümetin bir süredir üzerinde çalıştığı refah payı düzenlemesi de bulunuyor.

Temmuz 2023’te %35 ek zamla yeni maaş tablosu oluştu! 7.500 TL üstü alan SSK, Bağkur’lu emekliye 13.744 TL, Memura 27.579 TL salt maaş! Merkez 1 kala son veriyi açıkladı! Refah payı, intibak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'dan gelen açıklamalar dikkatle takip edilirken, hükümetin Temmuz ayında Meclis'ten geçeceği açıklanan Torba Yasa için çalışmalar sürüyor.

Temmuz 2023’te %35 ek zamla yeni maaş tablosu oluştu! 7.500 TL üstü alan SSK, Bağkur’lu emekliye 13.744 TL, Memura 27.579 TL salt maaş! Merkez 1 kala son veriyi açıkladı! Refah payı, intibak...

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMLARINDA 3 FORMÜL

Kurban Bayramı sonrasında çalışmalarına başlayacak Meclis'te yeni düzenlemeler görüşülecek. Meclis'te ilk olarak torba yasa gelecek, bu da emekli ve memurlara yapılacak ek zamlarla ilgili düzenlemeleri içerecek.

SON DAKİKA