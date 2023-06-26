Temmuz 2023'te %40 ek zamla yeni maaş tablosu oluştu! 7.500 TL üstü alan SSK, Bağkur'lu emekliye 13.744 TL, Memura 27.579 TL salt maaş! Merkez 1 kala son veriyi açıkladı! Refah payı, intibak...

Yeni asgari ücret zammının ardından milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur'lular, Temmuz zammını bekliyor. Enflasyon verileri ve yeni hesaplamalarla maaşlarının ne kadar artacağını merak ediyorlar. 5 Temmuz için geri sayım sürerken, memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur'lulara da yüzde 34 zam yapılacağı konusunda yeni tahminler ortaya çıktı.İşte yeni maaş tablosu ve son hesaplamalar haberimizde...