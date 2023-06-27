SGK ile 48- 49- 50 - 52- 55 yaşında erken emeklilik açıklandı! 5000 primle EYT şart değil! 1999, 2000, 2004, 2008, 2011 sigorta girişi olanlar...

Emeklilik hayali kuran çalışanlar için beklenen müjde sonunda geldi! Artık bazı durumlarda erken emeklilik imkanı doğuyor. Kadın çalışanlar doğum borçlanması, erkek çalışanlar ise askerlik borçlanması yaparak emeklilik yaşını düşürebiliyorlar. Ancak erken emeklilik için en önemli faktör, işe giriş tarihi oluyor. Belirli bir tarihten önce sigortalı olanlar için yaş koşulu da düşüyor. Kadınlarda 50, erkeklerde ise 55 yaşına kadar inme imkanı söz konusu oluyor. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte tüm merak edilenler!