SGK ile 48- 49- 50 - 52- 55 yaşında erken emeklilik açıklandı! 5000 primle EYT şart değil! 1999, 2000, 2004, 2008, 2011 sigorta girişi olanlar...
Son açıklamalara göre, gereken şartları sağlayan ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuran herkes bundan faydalanabilecek. Artık sadece 12 ay içinde emekli olma imkanı doğacak. Kadınlar 6 yıl, erkekler ise 1 yıl daha erken emekli olabilecekler. Erken emekli olmayı düşünen erkekler askerlik borçlanmasıyla 1 yıl, kadınlar ise doğum borçlanmasıyla 6 yıl kazanabilecekler. Bu fırsatı kullanırken bir yandan da paranızı koruyabilirsiniz. İşte erken emeklilikle ilgili detaylar!
Emeklilik hayali kuran çalışanlar için beklenen müjde sonunda geldi! Artık bazı durumlarda erken emeklilik imkanı doğuyor. Kadın çalışanlar doğum borçlanması, erkek çalışanlar ise askerlik borçlanması yaparak emeklilik yaşını düşürebiliyorlar. Ancak erken emeklilik için en önemli faktör, işe giriş tarihi oluyor. Belirli bir tarihten önce sigortalı olanlar için yaş koşulu da düşüyor. Kadınlarda 50, erkeklerde ise 55 yaşına kadar inme imkanı söz konusu oluyor. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte tüm merak edilenler!
'Yıpranma' dediğimiz, kanunun ise Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ) diye tarif ettiği bu avantaj, çalışılan sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekerek emeklilik imkânı sağlıyor. Yani bir yılda 12 ay çalışmış birisi 15 ay çalışmış gibi kabul ediliyor ve işe giriş tarihi de 3 ay geri çekiliyor.