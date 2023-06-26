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Hastalanana, anneye ödeme devletten! Rapor parası nasıl hesaplanacak? Annelere ne kadar verilecek? Maaşa göre kim ne alacak?

Asgari ücretteki artış hastalık, iş kazası ve annelik gibi hallerde sigortalılara verilen rapor parasını etkileyecek. En düşük rapor parası yatarak tedavilerde 223, ayakta tedavilerde 298 liraya çıkarken, annelerde de 33 bin 387 lira olacak

Çığıl Ön Yener
Takvim
26.06.2023 06:58 - Son Güncelleme: 26.06.2023 06:58
Hastalanana, anneye ödeme devletten! Rapor parası nasıl hesaplanacak? Annelere ne kadar verilecek? Maaşa göre kim ne alacak?

Sigortalılara Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yetkilendirilmiş hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınması şartıyla geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) veriliyor.

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Hastalanana, anneye ödeme devletten! Rapor parası nasıl hesaplanacak? Annelere ne kadar verilecek? Maaşa göre kim ne alacak?

BUNLARA DİKKAT!
Mevzuata göre; sigortalılara hastalık ve analık hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği verilebilmesi için iş göremezliğin veya doğumun olduğu tarihten önceki bir yılda 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartı aranıyor.

Hastalanana, anneye ödeme devletten! Rapor parası nasıl hesaplanacak? Annelere ne kadar verilecek? Maaşa göre kim ne alacak?

İş kazasında 1 gün sigorta bile yetiyor. İş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için geçici iş göremezlik ödeneği ödenirken, hizmet akdiyle çalışan sigortalılara hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için ödeme yapılıyor.

Hastalanana, anneye ödeme devletten! Rapor parası nasıl hesaplanacak? Annelere ne kadar verilecek? Maaşa göre kim ne alacak?

Analık halindeki iş göremezlik ödeneği ise 112 gün üzerinden hesaplanıyor.

Hastalanana, anneye ödeme devletten! Rapor parası nasıl hesaplanacak? Annelere ne kadar verilecek? Maaşa göre kim ne alacak?

NASIL DEĞİŞECEK?
Rapor parası gelire göre değişirken, Temmuz zammıyla birlikte asgari ücretlilerin ödemesi artacak.

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