Hastalanana, anneye ödeme devletten! Rapor parası nasıl hesaplanacak? Annelere ne kadar verilecek? Maaşa göre kim ne alacak?
Asgari ücretteki artış hastalık, iş kazası ve annelik gibi hallerde sigortalılara verilen rapor parasını etkileyecek. En düşük rapor parası yatarak tedavilerde 223, ayakta tedavilerde 298 liraya çıkarken, annelerde de 33 bin 387 lira olacak
26.06.2023 06:58 - Son Güncelleme: 26.06.2023 06:58
Sigortalılara Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yetkilendirilmiş hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınması şartıyla geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) veriliyor.
İş kazasında 1 gün sigorta bile yetiyor. İş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için geçici iş göremezlik ödeneği ödenirken, hizmet akdiyle çalışan sigortalılara hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için ödeme yapılıyor.
NASIL DEĞİŞECEK?
Rapor parası gelire göre değişirken, Temmuz zammıyla birlikte asgari ücretlilerin ödemesi artacak.