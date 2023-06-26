Hastalanana, anneye ödeme devletten! Rapor parası nasıl hesaplanacak? Annelere ne kadar verilecek? Maaşa göre kim ne alacak?

BUNLARA DİKKAT!

Mevzuata göre; sigortalılara hastalık ve analık hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği verilebilmesi için iş göremezliğin veya doğumun olduğu tarihten önceki bir yılda 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartı aranıyor.