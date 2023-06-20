Kademeli emeklilik tablosu yenilendi! EYT 1999-2003 öncesi 2008 sonrası 47-49-50-55 yaşla erken emeklilik! Staj çıraklık, 3600 kısmi, Bağkur prim indirimi...

EYT ile birlikte milyonlarca kişi emekli oldu. EYT'yi kıl payı kaçıranlar ise başka yollar aramaya başladı. Bu kapsamda gündeme kademeli emeklilik formülü geldi. Yaşın kademeli olarak düşürülmesi söz konusu olduğunda emeklilik böylelikle daha erkene çekilecek. Peki, kimler kademeli olarak emekli olabilecek? İşte detaylar...