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Haberler Ekonomi Kademeli emeklilik tablosu yenilendi! EYT 1999-2003 öncesi 2008 sonrası 47-49-50-55 yaşla erken emeklilik! Staj çıraklık, 3600 kısmi, Bağkur prim indirimi...

Kademeli emeklilik tablosu yenilendi! EYT 1999-2003 öncesi 2008 sonrası 47-49-50-55 yaşla erken emeklilik! Staj çıraklık, 3600 kısmi, Bağkur prim indirimi...

Kademeli emeklilik için araştırmalar hız kazandı. Emeklilikte kademeli yaş uygulamasıyla ilgili detaylar netleşmeye başladı ve bu konu, özellikle 2000 sonrası sigorta girişi olan kişiler tarafından yakından takip ediliyordu. Yeni emeklilik sistemi için yapılması beklenen reform çalışmalarında, kadınlar, Bağ-Kur prim eşitlemesi ve 8 Eylül 1999 sonrası sigortalılar için gelişmelerin yaşanacağı öngörülmüştü. Peki, kademeli emeklilik gelecek mi? İşte detaylar...

20.06.2023 13:41 - Son Güncelleme: 20.06.2023 13:41
Kademeli emeklilik tablosu yenilendi! EYT 1999-2003 öncesi 2008 sonrası 47-49-50-55 yaşla erken emeklilik! Staj çıraklık, 3600 kısmi, Bağkur prim indirimi...

EYT ile birlikte milyonlarca kişi emekli oldu. EYT'yi kıl payı kaçıranlar ise başka yollar aramaya başladı. Bu kapsamda gündeme kademeli emeklilik formülü geldi. Yaşın kademeli olarak düşürülmesi söz konusu olduğunda emeklilik böylelikle daha erkene çekilecek. Peki, kimler kademeli olarak emekli olabilecek? İşte detaylar...

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Kademeli emeklilik tablosu yenilendi! EYT 1999-2003 öncesi 2008 sonrası 47-49-50-55 yaşla erken emeklilik! Staj çıraklık, 3600 kısmi, Bağkur prim indirimi...

Kademeli emeklilik beklentisi içerisinde olanlar, EYT düzenlemesinin dışında kalan ve emeklilik hakkını bir yıl, bir ay veya hatta bir gün farkla kaçıran kişiler olarak biliniyor.

Kademeli emeklilik tablosu yenilendi! EYT 1999-2003 öncesi 2008 sonrası 47-49-50-55 yaşla erken emeklilik! Staj çıraklık, 3600 kısmi, Bağkur prim indirimi...

Bu kişiler, mevcut düzenlemeler gereği 17 yıl daha çalışmak zorunda kaldıkları için yeni emeklilik reformunu bekliyorlar.

Kademeli emeklilik tablosu yenilendi! EYT 1999-2003 öncesi 2008 sonrası 47-49-50-55 yaşla erken emeklilik! Staj çıraklık, 3600 kısmi, Bağkur prim indirimi...

Özellikle 2000-2008 yılları arasında ilk defa sigortalı olarak işe giren vatandaşlar için kademeli emeklilik hakkı tanınması gündeme gelmişti.

Kademeli emeklilik tablosu yenilendi! EYT 1999-2003 öncesi 2008 sonrası 47-49-50-55 yaşla erken emeklilik! Staj çıraklık, 3600 kısmi, Bağkur prim indirimi...

Bahsi geçen yeni emeklilik reformunun, EYT kapsamına girmeyen ve 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olan vatandaşlar için avantaj sağlayacağı düşünülüyor.

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