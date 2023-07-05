Temmuz 2023 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.4, 3.0 litre motor MTV hesaplama! 1300-1600-1800-2000 CC MTV ücretleri ne kadar oldu? Yaş-yıl-motor hacmine göre motorlu taşıtlar vergisi ödeme tablosu!

MTV NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

2023 yılında bir kereye mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi, sıfır araçlar ve trafiğe kayıtlı tüm araçlar için iki katına çıkarıldı.