Emekliye zamlı maaşlar netleşti! Temmuz 2023 ESKİ-YENİ maaş tablosu geldi!
Emekli zammı için geri sayım sona erdi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıkladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yapılan zam oranlarını öğrenebilirler. Bu gelişme, emeklilerin gelirlerinde yaşanacak değişiklikleri merak edenleri heyecanlandırdı. İşte emekli zammı hakkında tüm detaylar...
TÜİK AÇIKLADI
İlk 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15.26 olarak gerçekleşmişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyonunu da yüzde 3,92 olarak açıkladı. Böylece ilk 6 aylık enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 19.77'ye çıktı.
DÜZENLEME YAPILACAK
Ancak artış bununla sınırlı kalmayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına ilk 6 aylık enflasyonun yanı sıra refah payı da eklenirken, maaşa göre bir kademeli zam yapılması gündemde. Ayrıca taban aylık ödemesinin yükseltilmesi de bekleniyor. Ek iyileştirme için gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi.
KÖK MAAŞA UYGULANACAK
Taban emekli aylığını alan emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında zamların nasıl yansıtılacağı geliyor. Emeklilere halen en az 7 bin 500 lira maaş ödemesi yapılıyor. Ancak Temmuz zammı bu ödemeye değil, emeklilerin kök aylığına yansıyacak. En düşük kök aylık Bağ-Kur emeklilerinde 5 bin 456, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 4 bin 336, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 3 bin 777, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 6 bin 93 lira. Bu maaşı alan emeklilere 7 bin 500 lira ödeniyor. Temmuz zammı da bu kök maaşlara eklenecek.