Bu hafta ŞOK'ta Koza Halı var! ŞOK 5-11 Temmuz 2023 fiyat listesi yayımlandı! Yatak örtüsü, kilim 179 TL, paspas takımı 149 TL, kırlent kılıfı 49 TL...

5-11 Temmuz 2023 tarihlerinde ŞOK'ta envai çeşit ürünler indirimli fiyatıyla satışa çıktı. ŞOK yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Halı, kilim, kırlent kılıfı, yatak örtüsü, makyaj temizleme suyu, pasta tabağı, buzdolabı, vantilatör, retro kahve makinesi ve pek çok indirimli ürün müşterileriyle buluştu. İşte ŞOK'un aktüel ürünler kataloğu tam liste.