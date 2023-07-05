Bu hafta ŞOK'ta Koza Halı var! ŞOK 5-11 Temmuz 2023 fiyat listesi yayımlandı! Yatak örtüsü, kilim 179 TL, paspas takımı 149 TL, kırlent kılıfı 49 TL...
ŞOK 5-11 Temmuz 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta ŞOK'ta Koza Halı satışta. Yatak örtüsü, kilim 179 TL, paspas takımı 149 TL, kırlent kılıfı 49 TL'ye raflara dizildi. İşte ŞOK indirimleri...
05.07.2023 15:50 - Son Güncelleme: 05.07.2023 15:50
5-11 Temmuz 2023 tarihlerinde ŞOK'ta envai çeşit ürünler indirimli fiyatıyla satışa çıktı. ŞOK yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Halı, kilim, kırlent kılıfı, yatak örtüsü, makyaj temizleme suyu, pasta tabağı, buzdolabı, vantilatör, retro kahve makinesi ve pek çok indirimli ürün müşterileriyle buluştu. İşte ŞOK'un aktüel ürünler kataloğu tam liste.