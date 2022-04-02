Temmuz 2022'de memur ve emekli %15.95 zamlı maaşını cebine koyacak! Geriye 3 veri kaldı! En az 4 bin 744 TL ile 7 bin 110 lirayı aşacak!

Milyonların gündeminde bu ay ikramiye, Temmuz ayında ise ilave zamlar olacak. 2022 yılının ilk günlerinden itibaren emekli ve memur maaşlarına Temmuzda ne kadar zam yapılacağı heyecanla bekleniyor. Nisan ayında bayram ikramiyesinde ödeme tarihi ve artış yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, Temmuz'da ise memur ve emeklilere ilave zam yani 'refah payı' karara bağlayacak. Temmuz ayına az bir süre kala maaşlara yapılacak olan zam tutarı beklenirken yeni formüller konuşuluyor. Ayrıca yeni ipuçları da ortaya çıkıyor. İşte emekli, memura 2022 kazancı...