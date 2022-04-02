A101 aktüel kataloğunda indirim var! Ayçiçek yağı, et, süt tüm gıda ürünleri indirimli satılıyor! Çılgın alışveriş başladı! Ramazanın başlangıcında...

A101 aktüel ürünler kataloğunu güncelledi. Ramazanın ilk sahuru bu gece yapılacak. İslam dünyası açısından büyük öneme sahip 11 Ayın Sultanı olan Ramazan ayı gelip çattı. Müslümanlar bu ayda farz olan oruç ibadetini yerine getirecek. Zincir marketler de bu kapsamda Ramazana özel güncelleme yaptı. 10 TL'ye de, 50 TL'ye ürün var. Fiyatlarda yüzde 10'dan başlayan indirimler yapıldı. A101 marketlerinde büyük fırsatlar başladı. Ayçiçek yağı, et, süt tüm gıda ürünleri indirimli satılıyor. İşte güncel A101 listesi..