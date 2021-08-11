Teminatsız 25 bin TL’ye kadar koşulsuz şartsız kredi! Sicili kötü olana bile var! Kolay kredi veren bankalar!

Qnb Finansbank, Enpara, Ziraat Bankası, Akbank kolay şekilde kredi başvurusu yapabilir ve kredi almanız mümkündür. 25000 TL'lik kredi veren bankalar ve koşulları Garanti BBVA kredi koşulları Açıklamış olduğu koşullarını taşıyan kişilere kredi sunmaktadır ve kredi vermesi için kefil istemektedir. Ayrıca bankanın gerekli görmesi durumunda ipotek, teminat göstermeniz de gerekmektedir. Ancak birçok banka 25 bin lira için ipotek istemez.