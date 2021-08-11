Teminatsız 25 bin TL’ye kadar koşulsuz şartsız kredi! Sicili kötü olana bile var! Kolay kredi veren bankalar!
Kredi çekmek isteyen ancak kredi notundan dolayı kolay kredi çekemeyen kişilere güzel haber! Ödenmeyen taksitler ve borçlar nedeniyle kredi notu kötü etkileniyor ve bu nedenle kredi alma olanağı da azalıyor. Bu yüzden vatandaşlar sicili kötü olanlara bile kolay kredi veren bankalara yöneliyor. Bilindiği üzere bazı bankalar kredi notuna bakmadan kişilere kredi sunabiliyor. Üstelik bu bankalar teminat falan da istemiyor. İşte, 25 bin TL'ye kadar koşulsuz şartsız kolay kredi veren bankalar!
Sicili kötü olanlara bile kredi müjdesi! Teminatsız ipoteksiz toplam 25 bin TL'ye kadar koşulsuz şartsız kredi! Zamanında kredi ödemelerini yapmayan, ödemeleri gecikmeye düşen ve borçlarını tam zamanında yapamayan kişilerin kredi notları düşmektedir. Kredi notunuz düştüğü için de bankaların size kredi verme ihtimali düşüyor. Ancak birçok banka 25.000 TL'ye kadar ipoteksiz kefilsiz kredi verebiliyor. İşte, kolay kredi veren bankalar listesi!
Qnb Finansbank, Enpara, Ziraat Bankası, Akbank kolay şekilde kredi başvurusu yapabilir ve kredi almanız mümkündür. 25000 TL'lik kredi veren bankalar ve koşulları Garanti BBVA kredi koşulları Açıklamış olduğu koşullarını taşıyan kişilere kredi sunmaktadır ve kredi vermesi için kefil istemektedir. Ayrıca bankanın gerekli görmesi durumunda ipotek, teminat göstermeniz de gerekmektedir. Ancak birçok banka 25 bin lira için ipotek istemez.