Milyonlarca memur ve memur emeklisi için kritik gün yarın! Zam, ek gösterge, refah payı, seyyanen zam... Teklif belli oluyor

YÜZDE 21 ARTIŞ VE 600 LİRA SEYYANEN ZAM İSTENİYOR

Öte yandan Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen de birlikte hareket etme kararı aldı ve ortak bir teklif hazırladı. İki konfederasyon, taban aylığa 600 lira seyyanen zam talep ediyor. Taban aylığa artışın ardından kamu görevlilerine ve emeklilere 2022 yılının tamamı için ocak ayından itibaren yüzde 21 zam ve ayrıca yüzde 3 refah payı, 2023 yılı için ise ocak ayından geçerli olmak üzere tüm kamu görevlilerinin ve emeklilerinin maaşlarına yüzde 17 zam ve yine ocak 2023'ten geçerli olmak üzere yüzde 3 refah payı talep ediliyor.