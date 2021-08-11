Milyonlarca memur ve memur emeklisi için kritik gün yarın! Zam, ek gösterge, refah payı, seyyanen zam... Teklif belli oluyor
Son dakika haberi... Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin maaş ve aylıklarına yapılacak zam, refah payı, ek gösterge gibi konular için hükümetin teklifi yarın belli olacak. Yetkili sendikalar tarafından hazırlanan 91 maddelik talepler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına da sunuldu. İki konfederasyon taban aylığa 600 lira seyyanen zam talep ederken, 2022 için yüzde 21 zam ve yüzde 3 refah payı, 2023 için ise yüzde 17 zam talebi de masada. Peki hükümetin memura teklifi ne olacak? Ek gösterge çıkacak mı? Refah payı ve seyyanen zam verilecek mi? İşte detaylar...
11.08.2021 11:09
- Son Güncelleme: 11.08.2021 11:09
Toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin ağustos ayının ilk haftası gerçekleşen toplantının ardından milyonlarca memurun merakla beklediği zam teklifinde tarih de belli oldu.
YÜZDE 21 ARTIŞ VE 600 LİRA SEYYANEN ZAM İSTENİYOR
Öte yandan Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen de birlikte hareket etme kararı aldı ve ortak bir teklif hazırladı. İki konfederasyon, taban aylığa 600 lira seyyanen zam talep ediyor. Taban aylığa artışın ardından kamu görevlilerine ve emeklilere 2022 yılının tamamı için ocak ayından itibaren yüzde 21 zam ve ayrıca yüzde 3 refah payı, 2023 yılı için ise ocak ayından geçerli olmak üzere tüm kamu görevlilerinin ve emeklilerinin maaşlarına yüzde 17 zam ve yine ocak 2023'ten geçerli olmak üzere yüzde 3 refah payı talep ediliyor.