Televizyonu sürekli açık tutmak 11 TL, bilgisayar ise 88 TL! Elektrik faturasını düşürmek için bunları yapmak şart
Elektrikli cihazları yanlış kullanmak faturayı yükseltiyor. Televizyonu sürekli açık tutmak 11 TL, haftada 5 gün 8 saat bilgisayar kullanmak ise 88 TL artırıyor. İşte faturaların daha düşük gelmesini sağlayan ipuçları...
16.10.2021 06:59
- Son Güncelleme: 16.10.2021 06:59
Evimizde sürekli kullandığımız cihazlar, biz evde yokken bile elektrik tüketmeye devam ediyor. Daha az fatura ödemek için elektrikli cihazların ne kadar tükettiğini bilmek ve onları doğru kullanmak gerekiyor. encazip.com, evde sürekli elektrik tüketen ve en sık kullanılan ev aletlerinin elektrik tüketim miktarlarını araştırdı.
D enerji verimliliği sınıfında buzdolabı ayda ortalama 20 kWh tüketiyor, faturaya yansıması 18 lira oluyor.
Dizüstü bilgisayar, haftada 5 gün ve günde 8 saat kullanıldığında 96 kWh tüketiyor ve faturaya 88 lira yansıyor.