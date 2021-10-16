Televizyonu sürekli açık tutmak 11 TL, bilgisayar ise 88 TL! Elektrik faturasını düşürmek için bunları yapmak şart

Evimizde sürekli kullandığımız cihazlar, biz evde yokken bile elektrik tüketmeye devam ediyor. Daha az fatura ödemek için elektrikli cihazların ne kadar tükettiğini bilmek ve onları doğru kullanmak gerekiyor. encazip.com, evde sürekli elektrik tüketen ve en sık kullanılan ev aletlerinin elektrik tüketim miktarlarını araştırdı.