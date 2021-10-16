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Televizyonu sürekli açık tutmak 11 TL, bilgisayar ise 88 TL! Elektrik faturasını düşürmek için bunları yapmak şart

Elektrikli cihazları yanlış kullanmak faturayı yükseltiyor. Televizyonu sürekli açık tutmak 11 TL, haftada 5 gün 8 saat bilgisayar kullanmak ise 88 TL artırıyor. İşte faturaların daha düşük gelmesini sağlayan ipuçları...

16.10.2021 06:59 - Son Güncelleme: 16.10.2021 06:59
Televizyonu sürekli açık tutmak 11 TL, bilgisayar ise 88 TL! Elektrik faturasını düşürmek için bunları yapmak şart

Evimizde sürekli kullandığımız cihazlar, biz evde yokken bile elektrik tüketmeye devam ediyor. Daha az fatura ödemek için elektrikli cihazların ne kadar tükettiğini bilmek ve onları doğru kullanmak gerekiyor. encazip.com, evde sürekli elektrik tüketen ve en sık kullanılan ev aletlerinin elektrik tüketim miktarlarını araştırdı.

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Televizyonu sürekli açık tutmak 11 TL, bilgisayar ise 88 TL! Elektrik faturasını düşürmek için bunları yapmak şart

Evde sadece buzdolabı, televizyon, bilgisayar, ocakfırın, kombi, çamaşır ve bulaşık makinesi çalıştırılması aylık faturaya 234 lira olarak yansıyabiliyor. İşte cihazların tüketim verileri:

Televizyonu sürekli açık tutmak 11 TL, bilgisayar ise 88 TL! Elektrik faturasını düşürmek için bunları yapmak şart

D enerji verimliliği sınıfında buzdolabı ayda ortalama 20 kWh tüketiyor, faturaya yansıması 18 lira oluyor.
Dizüstü bilgisayar, haftada 5 gün ve günde 8 saat kullanıldığında 96 kWh tüketiyor ve faturaya 88 lira yansıyor.

Televizyonu sürekli açık tutmak 11 TL, bilgisayar ise 88 TL! Elektrik faturasını düşürmek için bunları yapmak şart

Fırın günde 2 saat çalıştığında ayda ortalama 60 kWh tüketiyor, faturaya yansıması 54 lira oluyor.

Televizyonu sürekli açık tutmak 11 TL, bilgisayar ise 88 TL! Elektrik faturasını düşürmek için bunları yapmak şart

Çamaşır makineleri haftada en az 2 kere çalışıyor. A enerji sınıfı makine aylık ortalama 13 kWh tüketiyor ve faturaya yansıması 12 lira oluyor.

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