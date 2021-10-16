Altın alana piyango vurdu! Uzmanlardan çarpıcı altın yorumu: ’’O tarihte’’... 22-14 ayar altın bilezik ve çeyrek, yarım tam altın fiyatları

Milyonlarca vatandaşın hiç şüphesiz altına yatırım yaparak kazanç sağlamaya çalıştıkları biliniyor. Genellikle son günlerdeki dolardaki artış, altının bütün dengesini bozmuş ve artışına niçin olmuştu. Genellikle son iki gündür aylardır gelemediği noktaya gelen altın fiyatları görenleri şok içinde bıraktı. Altın fiyatları 16 Eylül 2021 Cumartesi gününe bir önceki güne göre düşüşle başladı. Saat 08.49 itibariyle gram altın 530,08 TL, çeyrek altın 873,00 TL, tam altın 3 bin 478,00 TL, yarım altın ise 1.745,00 TL'den satılıyor.