Altın alana piyango vurdu! Uzmanlardan çarpıcı altın yorumu: ''O tarihte''... 22-14 ayar altın bilezik ve çeyrek, yarım tam altın fiyatları
22-14 ayar altın bilezik ve çeyrek, yarım tam altın fiyatları vatandaşların radarında. Altının tam kapanmadan sonra uzun bir vakit sessiz kaldığı görülüyordu. Fırtına evveli sessizlik mesajlarını veren altında şimdi ise son uyarılar geliyor. Birkaç güne çeyrek altının 900 lirayı aşacağı düşünülürken; alıcılarının da bir an evvelce harekete geçmeleri gerektiği dile getirildi. İç ve dış pazarlarda yaşanan ekonomik ilerlemelerle eş güdümlü fiyatı gün içerisinde çoğu kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının fiyatları merak ediliyor. Bu amaçla alış ve satış fiyatları ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler amacıyla 16 Ekim 2021 Cumartesi serbest pazar güncel altın fiyatları haberimizde...
Milyonlarca vatandaşın hiç şüphesiz altına yatırım yaparak kazanç sağlamaya çalıştıkları biliniyor. Genellikle son günlerdeki dolardaki artış, altının bütün dengesini bozmuş ve artışına niçin olmuştu. Genellikle son iki gündür aylardır gelemediği noktaya gelen altın fiyatları görenleri şok içinde bıraktı. Altın fiyatları 16 Eylül 2021 Cumartesi gününe bir önceki güne göre düşüşle başladı. Saat 08.49 itibariyle gram altın 530,08 TL, çeyrek altın 873,00 TL, tam altın 3 bin 478,00 TL, yarım altın ise 1.745,00 TL'den satılıyor.
Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden ileriki açıklamaların izlenmeye devam edileceğini bildiren analistler, veri gündeminde ABD'de perakende satışlar, New York Fed imalat endeksi ve Michigan Üniversitesi emniyet endeksi ile Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesinin öne çıktığını kaydetti.
Analistler, teknik yönden altının ons fiyatında 1.770 doların destek, 1.810 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.
Gram altın, küresel altın fiyatlarındaki süratli yükseliş ve Dolar/TL 'nin bütün zamanların en yüksek civarına ulaşmasıyla bu senenin zirvesine ulaştı. Dolar kuru ve küresel altın fiyatlarının birbirini dengelemesiyle Ağustos ayını dar bir fiyat aralığında yaşamış gram altın, Eylül ortasından bu yana kademeli bir şekilde yükseliyordu.
Gram altın en son 6 Kasım 2020'de 534 TL ile gün kapanışında bütün zamanların en yüksek civarını gördüğünde küresel altın fiyatları 1.951 dolar seviyesinde bulunuyordu. Dolar/TL ise aynı gün 8,51 civarına ulaşmıştı.