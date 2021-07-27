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Başvurana anında 12 bin 34 lira ödeme yapılacak! 6 ay içinde müracaat etme şartı bulunuyor! 3-5 yıl birikim yaparsanız...

Evlilik hayallerini gerçekleştirmek isteyen kişilere devlet tarafından çeşitli destekler sunuluyor. Evlenmeden önce birikim yapan çiftlere devlet tarafından en az 8 bin 693 TL, en fazla 12 bin 34 TL'ye varan tutarlarla destek ödemesi yapılıyor. Yeni evlenecek olan çiftler bir yandan güzel bir heyecan yaşarken eşya, düğün şeklindeki masrafların ödemesini planlıyor. Bu bağlamda, devlet çeyiz hesabıyla evlenecek çiftleri destekliyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı veriliyor. Düzenli ödemelerin aksatılması durumunda devlet katkısı kazanma hakkı elde edilemeyecektir. İşte başvuruya dair bilinmesi gerekenler haberimizde yer alıyor!

27.07.2021 10:07 - Son Güncelleme: 27.07.2021 10:07
Başvurana anında 12 bin 34 lira ödeme yapılacak! 6 ay içinde müracaat etme şartı bulunuyor! 3-5 yıl birikim yaparsanız...

Başvurana anında 12 bin 34 lira ödeme yapılacak! 6 ay içinde müracaat etme şartı bulunuyor! Evlilik hayali olan gençlere ise devlet tarafından destekler verilmeye devam ediyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp evlenenlere devlet katkısı imkanı sunuluyor. Çeyiz hesabında düzenli ödeme tutarları ve desteğin üst sınırı her yıl değişiyor. İşte şartlar!

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Başvurana anında 12 bin 34 lira ödeme yapılacak! 6 ay içinde müracaat etme şartı bulunuyor! 3-5 yıl birikim yaparsanız...

%25 Devlet Katkılı Çeyiz Hesabı Ziraat'te!

18.04.2016 tarihinden itibaren bir Çeyiz Hesabı açtırın. En az 3 yıl birikim yaparak 27 yaşınızı doldurmadan önce evlenmeniz durumunda toplam birikiminizin maksimum %25'i kadar devlet katkısı hesabınıza eklensin.

Başvurana anında 12 bin 34 lira ödeme yapılacak! 6 ay içinde müracaat etme şartı bulunuyor! 3-5 yıl birikim yaparsanız...

KİMLER DEVLET KATKILI ÇEYİZ HESABI'NDAN YARARLANABİLİR?

24 yaşını doldurmamış ve daha önce evlilik yapmamış Türk vatandaşı veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. Maddesi kapsamında olanlar,
Evlilik tarihinden önce en az 3 yıl boyunca düzenli ödeme yapanlar

Başvurana anında 12 bin 34 lira ödeme yapılacak! 6 ay içinde müracaat etme şartı bulunuyor! 3-5 yıl birikim yaparsanız...

27 yaşını doldurmadan ilk evliliğini yapıp evlilik tarihinden itibaren 6 ay içinde belgeleriyle başvuranlar devlet katkısından yararlanabilecektir.
Düzenli ödemelerin aksatılması durumunda devlet katkısı kazanma hakkı elde edilemeyecektir.

Başvurana anında 12 bin 34 lira ödeme yapılacak! 6 ay içinde müracaat etme şartı bulunuyor! 3-5 yıl birikim yaparsanız...

ÖZELLİKLERİ

Devlet katkısı, birikim yapılan ödemeye göre değişmektedir, ancak evlilik tarihi itibariyle ilgili hesaptaki birikimin %25'ini geçemeyecektir.
Devlet katkısı azami tutarı ve düzenli ödemelerdeki alt / üst sınırlar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacaktır.