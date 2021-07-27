Başvurana anında 12 bin 34 lira ödeme yapılacak! 6 ay içinde müracaat etme şartı bulunuyor! 3-5 yıl birikim yaparsanız...
Evlilik hayallerini gerçekleştirmek isteyen kişilere devlet tarafından çeşitli destekler sunuluyor. Evlenmeden önce birikim yapan çiftlere devlet tarafından en az 8 bin 693 TL, en fazla 12 bin 34 TL'ye varan tutarlarla destek ödemesi yapılıyor. Yeni evlenecek olan çiftler bir yandan güzel bir heyecan yaşarken eşya, düğün şeklindeki masrafların ödemesini planlıyor. Bu bağlamda, devlet çeyiz hesabıyla evlenecek çiftleri destekliyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı veriliyor. Düzenli ödemelerin aksatılması durumunda devlet katkısı kazanma hakkı elde edilemeyecektir. İşte başvuruya dair bilinmesi gerekenler haberimizde yer alıyor!
27.07.2021 10:07
- Son Güncelleme: 27.07.2021 10:07
Başvurana anında 12 bin 34 lira ödeme yapılacak! 6 ay içinde müracaat etme şartı bulunuyor! Evlilik hayali olan gençlere ise devlet tarafından destekler verilmeye devam ediyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp evlenenlere devlet katkısı imkanı sunuluyor. Çeyiz hesabında düzenli ödeme tutarları ve desteğin üst sınırı her yıl değişiyor. İşte şartlar!