Başvurana anında 12 bin 34 lira ödeme yapılacak! 6 ay içinde müracaat etme şartı bulunuyor! 3-5 yıl birikim yaparsanız...

ÖZELLİKLERİ

Devlet katkısı, birikim yapılan ödemeye göre değişmektedir, ancak evlilik tarihi itibariyle ilgili hesaptaki birikimin %25'ini geçemeyecektir.

Devlet katkısı azami tutarı ve düzenli ödemelerdeki alt / üst sınırlar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacaktır.