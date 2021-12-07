Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Teknoloji alanına dev KOSGEB desteği! Yenilikçi KOBİ'ye 6 milyon TL

Teknoloji alanına dev KOSGEB desteği! Yenilikçi KOBİ'ye 6 milyon TL

Ar-Ge faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ya da orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanındaki ürünlerin üretimi için yapılacak yatırımlara KOSGEB desteği var. Geri ödemeli ve ödemesiz destek 6 milyon lirayı buluyor.

Çığıl Ön Yener
07.12.2021 07:01 - Son Güncelleme: 07.12.2021 07:01
Teknoloji alanına dev KOSGEB desteği! Yenilikçi KOBİ’ye 6 milyon TL

Ülkemizde yüksek teknolojinin yerli ve milli KOBİ'ler tarafından üretilmesinin sağlanması için hayata geçirilen Teknoyatırım Destek Programı ile firmalara 6 milyon liraya varan desteğin yolu açılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Teknoloji alanına dev KOSGEB desteği! Yenilikçi KOBİ’ye 6 milyon TL

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından yürütülen bu program sürekli başvuruya açık. İstenildiği zaman başvuru yapılabiliyor. İşte desteğin detayları:

Teknoloji alanına dev KOSGEB desteği! Yenilikçi KOBİ’ye 6 milyon TL

NE KADAR DESTEK VERiLiYOR?
Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 700 bin lira ve geri ödemesiz 300 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon lira.

Teknoloji alanına dev KOSGEB desteği! Yenilikçi KOBİ’ye 6 milyon TL

Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti de geri ödemeli 4.2 milyon lira ve geri ödemesiz 1.8 milyon lira olmak üzere toplam 6 milyon lira.

Teknoloji alanına dev KOSGEB desteği! Yenilikçi KOBİ’ye 6 milyon TL

Orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda desteklerin üst limiti geri ödemeli 4.2 milyon lira ve geri ödemesiz 1.8 milyon lira olmak üzere toplam 6 milyon lira.

SON DAKİKA