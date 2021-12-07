Teknoloji alanına dev KOSGEB desteği! Yenilikçi KOBİ'ye 6 milyon TL
Ar-Ge faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ya da orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanındaki ürünlerin üretimi için yapılacak yatırımlara KOSGEB desteği var. Geri ödemeli ve ödemesiz destek 6 milyon lirayı buluyor.
Ülkemizde yüksek teknolojinin yerli ve milli KOBİ'ler tarafından üretilmesinin sağlanması için hayata geçirilen Teknoyatırım Destek Programı ile firmalara 6 milyon liraya varan desteğin yolu açılıyor.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından yürütülen bu program sürekli başvuruya açık. İstenildiği zaman başvuru yapılabiliyor. İşte desteğin detayları:
NE KADAR DESTEK VERiLiYOR?
Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 700 bin lira ve geri ödemesiz 300 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon lira.
Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti de geri ödemeli 4.2 milyon lira ve geri ödemesiz 1.8 milyon lira olmak üzere toplam 6 milyon lira.
Orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda desteklerin üst limiti geri ödemeli 4.2 milyon lira ve geri ödemesiz 1.8 milyon lira olmak üzere toplam 6 milyon lira.