Teknoloji alanına dev KOSGEB desteği! Yenilikçi KOBİ’ye 6 milyon TL

NE KADAR DESTEK VERiLiYOR?

Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 700 bin lira ve geri ödemesiz 300 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon lira.