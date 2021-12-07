Evlenecek çiftlere mutlu haber! Çark döndü: 50 bin TL'yi 36 ay vade ile kredi fırsatı! En düşük faizle düğün kredisi...
Evlenecek çiftlere müjdeli haber geldi. Düğün kredisini en düşük faizle veren bankalar belli oldu. Bankalar kredi kampanyalarını peş peşe duyurdu. Bankalardan düşük faizli düğün kredisi kullanmak isteyenler 50 bin TL'ye kadar en düşük %1,63 faizle kredi alabilecek. Vakıfbank, ING, Enpara.com, İş Bankası, AKBANK, DenizBank, Garanti BBVA, Yapı Kredi, Halkbank, Ziraat Bankası, HSBC, Şekerbank, Odeabank tarafından duyurulan yepyeni ihtiyaç kredisi kampanyaları haberimizde...
07.12.2021 09:51
- Son Güncelleme: 07.12.2021 09:51
Evlenmek için düğün hazırlığında olan milyonlarca kişi en düşük faizle bankalardan alabileceği kredi miktarını ve vadesini öğrenmek istiyor. TEB, Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, İş Bankası, Denizbank ve diğer bankaların güncel düğün kredilerini kaç faizle verdikleri belli oldu. %1,63 faiz oranıyla ve 36 ay vade ile 1.948 TL ödeyerek 50 bin TL'lik krediyi hemen çekebilirsiniz. İşte bankaların düğün kredisi kampanyaları...