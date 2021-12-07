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Haberler Ekonomi Evlenecek çiftlere mutlu haber! Çark döndü: 50 bin TL'yi 36 ay vade ile kredi fırsatı! En düşük faizle düğün kredisi...

Evlenecek çiftlere mutlu haber! Çark döndü: 50 bin TL'yi 36 ay vade ile kredi fırsatı! En düşük faizle düğün kredisi...

Evlenecek çiftlere müjdeli haber geldi. Düğün kredisini en düşük faizle veren bankalar belli oldu. Bankalar kredi kampanyalarını peş peşe duyurdu. Bankalardan düşük faizli düğün kredisi kullanmak isteyenler 50 bin TL'ye kadar en düşük %1,63 faizle kredi alabilecek. Vakıfbank, ING, Enpara.com, İş Bankası, AKBANK, DenizBank, Garanti BBVA, Yapı Kredi, Halkbank, Ziraat Bankası, HSBC, Şekerbank, Odeabank tarafından duyurulan yepyeni ihtiyaç kredisi kampanyaları haberimizde...

07.12.2021 09:51 - Son Güncelleme: 07.12.2021 09:51
Evlenecek çiftlere müjde! Düğün kredisini en düşük faizle veren bankalar belli oldu! Çark döndü: 50 bin TL’yi 36 ay vade ile...

Evlenmek için düğün hazırlığında olan milyonlarca kişi en düşük faizle bankalardan alabileceği kredi miktarını ve vadesini öğrenmek istiyor. TEB, Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, İş Bankası, Denizbank ve diğer bankaların güncel düğün kredilerini kaç faizle verdikleri belli oldu. %1,63 faiz oranıyla ve 36 ay vade ile 1.948 TL ödeyerek 50 bin TL'lik krediyi hemen çekebilirsiniz. İşte bankaların düğün kredisi kampanyaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Evlenecek çiftlere müjde! Düğün kredisini en düşük faizle veren bankalar belli oldu! Çark döndü: 50 bin TL’yi 36 ay vade ile...

50 BİN TL ING İHTİYAÇ KREDİSİ

Toplam Maliyet
72.431 TL
Faiz Oranı
%1,78
Aylık Taksit
2.005 TL

Evlenecek çiftlere müjde! Düğün kredisini en düşük faizle veren bankalar belli oldu! Çark döndü: 50 bin TL’yi 36 ay vade ile...

50 BİN TL ENPARA.COM İHTİYAÇ KREDİSİ

Toplam Maliyet
70.121 TL
Faiz Oranı
%1,63
Aylık Taksit
1.948 TL

Evlenecek çiftlere müjde! Düğün kredisini en düşük faizle veren bankalar belli oldu! Çark döndü: 50 bin TL’yi 36 ay vade ile...

TÜRKİYE İŞ BANKASI 50 BİN TL KREDİ

Toplam Maliyet
72.018 TL
Faiz Oranı
%1,75
Aylık Taksit
1.993 TL

Evlenecek çiftlere müjde! Düğün kredisini en düşük faizle veren bankalar belli oldu! Çark döndü: 50 bin TL’yi 36 ay vade ile...

TEB

Toplam Maliyet
72.283 TL
Faiz Oranı
%1,77
Aylık Taksit
2.001 TL

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