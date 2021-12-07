Evlenecek çiftlere mutlu haber! Çark döndü: 50 bin TL'yi 36 ay vade ile kredi fırsatı! En düşük faizle düğün kredisi...

Evlenmek için düğün hazırlığında olan milyonlarca kişi en düşük faizle bankalardan alabileceği kredi miktarını ve vadesini öğrenmek istiyor. TEB, Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, İş Bankası, Denizbank ve diğer bankaların güncel düğün kredilerini kaç faizle verdikleri belli oldu. %1,63 faiz oranıyla ve 36 ay vade ile 1.948 TL ödeyerek 50 bin TL'lik krediyi hemen çekebilirsiniz. İşte bankaların düğün kredisi kampanyaları...