Memur maaşları ek zam ile artacak! İşte memur ve memur emeklisi zamlı maaşı: 15 Ocak'ta hesapta
Milyonlarca çalışan asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken bir haber de memur ve memur emeklilerine geldi. Kamu çalışanları maaşlarına ek zam ile sevinecek. Hükümet ile memur sendikaları anlaştı, ocakta ek protokol yapılacak. Maaşlara enflasyonun üzerinde artış sağlanacak.
Milyonlarca asgari ücretlinin gözü kulağı bugün yapılacak ikinci tur görüşmelerine çevrilirken 3.5 milyon memura da müjdeli haber geldi. Ocak ayında memurlara toplu sözleşme dışında enflasyondaki artış dikkate alınarak ek protokolle zam yapılacak.
SABAH'ta yer alan habere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyetle görüşmesinde ek protokol konusunda mutabakat sağlandı.
TOPLU SÖZLEŞME GÜNCELLENİYOR
Memur-Sen ve bağlı sendikaların genel başkanları dün Bakan Bilgin'i ziyaret etti.
Görüşme sonrası bakanlıktan yapılan açıklamada toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında 4 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisine yüzde 30 ila 35 arasında değişen zam yapıldığı anımsatılarak, "Kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur. Kamu çalışanlarımızın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmemizde yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal koruma çalışmasını kapsamlı hale getirmeyi ek protokol olarak değerlendireceğiz. Çalışma, sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır" denildi.