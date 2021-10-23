Teklifi veren daireyi kapar! Ziraat ve İş Bankası’ndan ucuz fiyatlı konut müjdesi! 81 ilde 82.500-98.100 52.500 TL’ye daire var!

Teklifi veren daireyi kapar. Ziraat ve İş Bankası'ndan ucuz fiyatlı konut müjdesi geldi. 81 ilde 82.500-98.100 52.500 TL'ye daire var. Konut almak isteyenler bir yandan online ilan sitelerinde daire bakarken öte yandan konut kredisi faiz oranlarını inceliyor. Bankalar tarafından icradan satılık dairelerin ilanlar duyuruluyor. Son olarak bankaların duyurduğu konut kredisi faiz oranlarını incelediğimizde en düşük oranın 1.37 olduğunu görüldü. Diğer tüm illerde de icradan satılık dairelerin ilanları haberimizde kapsamlı bir şekilde yer alıyor. Gayrimenkullerle ilgili olarak banka tarafından verilen tüm bilgiler taahüt niteliğinde değil, genel bilgi şeklinde duyuruluyor.