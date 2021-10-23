Teklifi veren daireyi kapar! Ziraat ve İş Bankası'ndan ucuz fiyatlı konut müjdesi! 81 ilde 82.500-98.100-52.500 TL'ye daire var!
Ziraat Bankası ve Türkiye İş Bankası'ndan uygun fiyatlı konut müjdesi geldi. Fiyatlar 50.000 TL'den başlıyor. Ankara Beypazarı'nda 98.000 TL'ye 100 m2 daire sahibi olabilirsiniz. İki banka listeyi tek tek duyurdu. Bankalar tarafından icradan satılık dairelerin satışı yapılıyor. Ayrıca bu konutlar için internet sitesinde teklif verilmesi gerekiyor. Daire sahibi olmak isteyen pek çok kişi bu kapsamda bankaların sitelerinde yer alan gayrimenkullerin fiyatlarını inceliyor. Ziraat Bankası tarafından satışa çıkarılan gayrimenkuller için aynı banka kullandırılan konut kredilerinde tahsis ücreti alınmıyor ve ek olarak ekspertiz ücretinden muaf olunuyor.
23.10.2021 09:34
- Son Güncelleme: 23.10.2021 09:34
Teklifi veren daireyi kapar. Ziraat ve İş Bankası'ndan ucuz fiyatlı konut müjdesi geldi. 81 ilde 82.500-98.100 52.500 TL'ye daire var. Konut almak isteyenler bir yandan online ilan sitelerinde daire bakarken öte yandan konut kredisi faiz oranlarını inceliyor. Bankalar tarafından icradan satılık dairelerin ilanlar duyuruluyor. Son olarak bankaların duyurduğu konut kredisi faiz oranlarını incelediğimizde en düşük oranın 1.37 olduğunu görüldü. Diğer tüm illerde de icradan satılık dairelerin ilanları haberimizde kapsamlı bir şekilde yer alıyor. Gayrimenkullerle ilgili olarak banka tarafından verilen tüm bilgiler taahüt niteliğinde değil, genel bilgi şeklinde duyuruluyor.