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Emekli olunca ne kadar maaş alabilirim? İlk sene emekli maaşı kaç TL alınır? Memuriyette 25 yılı doldurup işi bırakanlar…

Emekli olunca ne kadar maaş alırım? İlk sene emekli maaşı kaç TL alınır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Uzun yıllar sigortalı olarak çalışan ve verdikleri hizmet sonrasında ne zaman emekli olacağını merak eden vatandaşlar konuyla ilgili araştırmaları sıklıkla yapıyor. Milyonlarca memur vatandaş da 25 yılı memuriyette tamamlayıp çalışmayı bırakmaları durumunda emekli olacağı tarihin ne zaman olacağını merak ediyor. Haberimizden tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

23.10.2021 16:21 - Son Güncelleme: 23.10.2021 16:21
Emekli olunca ne kadar maaş alırım? İlk sene emekli maaşı kaç TL alınır? Memuriyette 25 yılı dolduran ve işi bırakanlar…

Milyonlarca vatandaş emekli olacağı günün hayalini kurarken bir yandan da bu konuyla ilgili yoğun bir şekilde araştırmalar yapıyor. Özellikle Emekli olunca ne kadar maaş alırım? İlk sene emekli maaşı kaç TL alınır? Sorularının yanıtları merak ediliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) emeklilik için başvuru yapabilmenin şartları yer alıyor ve bu şartları tamamlayıp yaşı dolduranlar hayallerine kavuşabiliyor. Peki Memuriyette 25 yılı dolduran ve işten ayrılanlar yaşı beklemek durumunda kalıyor mu? 2021 yılında emekli olacak kişiler alacakları maaş miktarının ne kadar olacağını, neye göre değiştiğini merak ediyor. İşte tüm detaylar haberimizde yer alıyor!

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Emekli olunca ne kadar maaş alırım? İlk sene emekli maaşı kaç TL alınır? Memuriyette 25 yılı dolduran ve işi bırakanlar…

EMEKLİ MAAŞI NASIL SORGULANIR?

Emekli maaşını sorgulayabilmek amacıyla ilk önce e-Devlet şifrenizin olması lüzumludur. e-Devlet şifreniz şayet yoksa şifreyi PTT şubesinden alabilirsiniz.

Emekli olunca ne kadar maaş alırım? İlk sene emekli maaşı kaç TL alınır? Memuriyette 25 yılı dolduran ve işi bırakanlar…

Şifreyi aldıktan sonra e-Devlet sitesine giriş yapın. Sonrasında 4/A emekli aylık bilgi kapasitesi, 4/B emekli aylık bilgi kapasitesi ya da 4/C aratarak kısa yoldan erişebilirsiniz. Listede aylık bilgi kapasitesi seksiyonuna giriş yaparak önünüze ileriki olan sayfada gelir bilginize detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu sayfada aylık kesintiler de yer almaktadır.

Emekli olunca ne kadar maaş alırım? İlk sene emekli maaşı kaç TL alınır? Memuriyette 25 yılı dolduran ve işi bırakanlar…

4/A EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA İŞLEMİ

Emekli maaşı hesaplama 4/A yani eski adıyla SSK amacıyla e-SGK sistemi üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Bu sorgulamanın uygulanabilmesi amacıyla izlenmesi gereken yol şu şekilde olmaktadır;

Emekli olunca ne kadar maaş alırım? İlk sene emekli maaşı kaç TL alınır? Memuriyette 25 yılı dolduran ve işi bırakanlar…

- https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/servlet adresine giriş yapılması lüzumludur.

- Açılan sayfada girilmesi gereken bilgiler(T.C. kimlik numarası, SSK sicil numarası, Baba adı, Nüfus il, Doğum tarihi) tamamlandıktan sonra 'Sorgula' butonuna tıklanmalıdır.

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