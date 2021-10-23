Emekli olunca ne kadar maaş alabilirim? İlk sene emekli maaşı kaç TL alınır? Memuriyette 25 yılı doldurup işi bırakanlar…

Milyonlarca vatandaş emekli olacağı günün hayalini kurarken bir yandan da bu konuyla ilgili yoğun bir şekilde araştırmalar yapıyor. Özellikle Emekli olunca ne kadar maaş alırım? İlk sene emekli maaşı kaç TL alınır? Sorularının yanıtları merak ediliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) emeklilik için başvuru yapabilmenin şartları yer alıyor ve bu şartları tamamlayıp yaşı dolduranlar hayallerine kavuşabiliyor. Peki Memuriyette 25 yılı dolduran ve işten ayrılanlar yaşı beklemek durumunda kalıyor mu? 2021 yılında emekli olacak kişiler alacakları maaş miktarının ne kadar olacağını, neye göre değiştiğini merak ediyor. İşte tüm detaylar haberimizde yer alıyor!