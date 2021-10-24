Bir gecede olanlar oldu! Altın alıcısı ve satıcısı kafayı yiyecek! 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı ne oldu? Altın fiyatları patlama yaptı!
Altın fiyatlarında toparlanma eğilimi haftanın son prosedür gününde de sürüyor. Genellikle ABD'de enflasyonist eğilimin tırmanışa geçmesi, altının ons fiyatını yukarıya yönde etkiliyor. Öte yandan bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın gerçekleştireceği konuşma altın fiyatlarında tarafı belirleyecek. Bu hafta ise 1760 ile 1793 bandında hareketini devam ettiren ons altın, genel olarak primli bir seyir izliyor. Haftanın son prosedür gününe 1785 dolardan başlayan ons altın, evvelki kapanış civarına göre yüzde 0.60 oranında yükselişle 1792 dolardan prosedür görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1783 dolar, en yüksek ise 1792 dolar seviyeleri görüldü.
Altın fiyatlarıyla alakalı son dakika ön görüsü geldi. Merkez Bankası'nın 200 puanlık faiz indirimi ardından altın fiyatları uçuşa geçti. Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ise altın fiyatları yeni rotasını belirleyecek. Öte yandan piyasa eksperlerinden yatırım tavsiyesi olmamakla eş güdümlü son ön görü açıklamarı geldi. Uzmanlara göre altının yeni hedefinin 640 lira bulunduğu ve uzun vadede 1000 liraları görebileceği ifade edildi. Yılın en yüksek ikinci civarına gelen ve yatırımcısını sevindiren altın fiyatları konusu ile ilgili analistler ikiye ayrılmış durumda. Altının gidişatına dair detaylı yorumlar gündemde. Altın yükselecek mi? İşte 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı...
ONS ALTIN PRİMLİ SEYREDİYOR
Bu hafta ise 1760 ile 1793 bandında hareketini devam ettiren ons altın, genel olarak primli bir seyir izliyor.
Haftanın son prosedür gününe 1785 dolardan başlayan ons altın, evvelceki kapanış civarına göre yüzde 0.60 oranında yükselişle 1792 dolardan prosedür görüyor. Ons altında gün içersinde en düşük 1783 dolar, en yüksek ise 1792 dolar seviyeleri görüldü.
GRAM ALTIN YÜKSELİYOR
Altının onsu ve dolar kurundaki fiyat hareketleri vatan içerisinde ise gram altında tarafı belirliyor. Bu hafta genel olarak 530 lira seviyesinde seyrini devam ettiren gram altın, dün 548 liraya kadar yükseldi ve 545 liradan kapandı.
Haftanın son prosedür gününe 545 liradan başlayan gram altın, evvelki kapanış civarına göre yüzde 1.33 oranında yükselişle 556 liradan prosedür görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 545 lira, en yüksek ise 556 lira seviyeleri görüldü.