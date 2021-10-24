Bir gecede olanlar oldu! Altın alıcısı ve satıcısı kafayı yiyecek! 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı ne oldu? Altın fiyatları patlama yaptı!

GRAM ALTIN YÜKSELİYOR



Altının onsu ve dolar kurundaki fiyat hareketleri vatan içerisinde ise gram altında tarafı belirliyor. Bu hafta genel olarak 530 lira seviyesinde seyrini devam ettiren gram altın, dün 548 liraya kadar yükseldi ve 545 liradan kapandı.

Haftanın son prosedür gününe 545 liradan başlayan gram altın, evvelki kapanış civarına göre yüzde 1.33 oranında yükselişle 556 liradan prosedür görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 545 lira, en yüksek ise 556 lira seviyeleri görüldü.