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Haberler Ekonomi TEKFEN geri ödemesiz burs başvuruları başladı! Her ay 1005 TL verilecek! TEKFEN burs başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

TEKFEN geri ödemesiz burs başvuruları başladı! Her ay 1005 TL verilecek! TEKFEN burs başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

Üniversiteye yeni başlayan ve ara sınıf öğrencileri kara kara nasıl geçineceklerini düşünürken TEKFEN Vakfından müjdeli haber geldi. KYK bursu alanların da yararlanabileceği TEKFEN 2021 geri ödemesiz burs başvuruları başladı. Üniversitede KYK dışında burs almak isteyen binlerce öğrenci her gün burs başvurusu başlatan kurumları araştırıyor. TEKFEN Vakfı bu yıl öğrencilere 7 ay boyunca 1005 TL burs verecek. Başvuru şartlarını taşıyan tüm öğrenciler 1005 TL'lik burstan yararlanabilecek. Üniversitelilere can suyu olacak TEKFEN bursu başvuruları hakkında tüm detaylar haberimizde! İşte TEKFEN bursu başvuru şartları neler? TEKFEN bursu kimlere verilir? TEKFEN burs başvurusu nasıl yapılır? sorularının yanıtları...

06.10.2021 13:23 - Son Güncelleme: 06.10.2021 13:23
TEKFEN 2021 burs başvuruları başladı! Her ay 1005 TL verilecek! TEKFEN burs başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci burs veren kurumları araştırmaya başladı. Yurt ve ya kira paralarını çıkarmak isteyenler ya da kitap almak, etkinliklere katılmak isteyenler KYK bursunun yanı sıra burs alabilecekleri vakıfları merak ediyor. TEKFEN Vakfı 2021 yılında burs başvuruları başlattı. Üniveritelerde ön lisans ya da lisans okuyan öğrenciler toplam 7 ay boyunca TEKFEN Vakfı'ndan burs alabilecek. TEKFEN bursları sadece Türkiye'de yaşayan öğrencilere verilecek, ara sınıflarda okuyan öğrencilerden 2.5 not ortalamasına sahip olanlar da başvuru yapabilecek. TEKFEN Vakfı'nın geri ödemesiz aylık 1005 TL burs vereceğini duyanlar 'TEKFEN burs başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?' sorularının yanıtlarını öğrenmek istiyor. İşte detaylar...

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TEKFEN 2021 burs başvuruları başladı! Her ay 1005 TL verilecek! TEKFEN burs başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

TEKFEN burs başvuruları 28 Eylül-19 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Özel üniversite ikinci öğretim okuyan adaylar ve KYK kredisi alanlar burs başvurusunda bulunabilecek.

TEKFEN 2021 burs başvuruları başladı! Her ay 1005 TL verilecek! TEKFEN burs başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

TEKFEN BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrenciler tekfenburs.org adresi üzerinden aday girişi bölümünde kayıt yaptırarak burs başvurusu yapabilir. Başvuru yapacak adayların başvuru şartlarını yerine getirmelidir.

TEKFEN 2021 burs başvuruları başladı! Her ay 1005 TL verilecek! TEKFEN burs başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

TEKFEN 2021 BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Tekfen Vakfı Bursu'ndan, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki okullarda okuyan T.C. vatandaşı olan öğrenciler faydalanabilirler.

TEKFEN 2021 burs başvuruları başladı! Her ay 1005 TL verilecek! TEKFEN burs başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

b) Tekfen Vakfı'nda burs alan bir öğrenci, okulundan, resmi (bursiyer Kredi Yurtlar Kurumu'nun geri ödemeli kredisinden faydalanabilir, bursundan faydalanamazlar), özel kurum, kuruluş ya da STK'dan burs alamaz.

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