TEKFEN geri ödemesiz burs başvuruları başladı! Her ay 1005 TL verilecek! TEKFEN burs başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?
Üniversiteye yeni başlayan ve ara sınıf öğrencileri kara kara nasıl geçineceklerini düşünürken TEKFEN Vakfından müjdeli haber geldi. KYK bursu alanların da yararlanabileceği TEKFEN 2021 geri ödemesiz burs başvuruları başladı. Üniversitede KYK dışında burs almak isteyen binlerce öğrenci her gün burs başvurusu başlatan kurumları araştırıyor. TEKFEN Vakfı bu yıl öğrencilere 7 ay boyunca 1005 TL burs verecek. Başvuru şartlarını taşıyan tüm öğrenciler 1005 TL'lik burstan yararlanabilecek. Üniversitelilere can suyu olacak TEKFEN bursu başvuruları hakkında tüm detaylar haberimizde! İşte TEKFEN bursu başvuru şartları neler? TEKFEN bursu kimlere verilir? TEKFEN burs başvurusu nasıl yapılır? sorularının yanıtları...
Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci burs veren kurumları araştırmaya başladı. Yurt ve ya kira paralarını çıkarmak isteyenler ya da kitap almak, etkinliklere katılmak isteyenler KYK bursunun yanı sıra burs alabilecekleri vakıfları merak ediyor. TEKFEN Vakfı 2021 yılında burs başvuruları başlattı. Üniveritelerde ön lisans ya da lisans okuyan öğrenciler toplam 7 ay boyunca TEKFEN Vakfı'ndan burs alabilecek. TEKFEN bursları sadece Türkiye'de yaşayan öğrencilere verilecek, ara sınıflarda okuyan öğrencilerden 2.5 not ortalamasına sahip olanlar da başvuru yapabilecek. TEKFEN Vakfı'nın geri ödemesiz aylık 1005 TL burs vereceğini duyanlar 'TEKFEN burs başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?' sorularının yanıtlarını öğrenmek istiyor. İşte detaylar...