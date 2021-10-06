Gençlere her ay nakdi destek! 400 lira veren de var 4 bin lira veren de
Üniversite öğrencileri için burs fırsatı devam ediyor. Başarılı gençleri desteklemek isteyen kamu kuruluşları, vakıf ve dernekler, aylık 400 lira ile 4 bin TL arasında değişen tutarda geri ödemesiz destek veriyor. İşte üniversite öğrencilerinin ekim ve kasım ayında başvurabilecekleri burslardan bazıları...
İşte bazı burs imkanları:
* VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: Yükseköğrenim bursunu aylık 400 lira, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursunu ise aylık 600 lira olarak belirledi. Burslarda öncelik anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere veriliyor. Başvuru tarihi 1-15 Kasım.
* TÜBİTAK: YKS'de sayısal bölümler (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik) için Y-SAY, eşit ağırlıklı ve sözel bölümler (Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Tarih, Coğrafya, Sosyoloji, Antropoloji, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, İlahiyat) için TYT puan türünde ilk 25 bine girerek yurt içindeki üniversitelerin belirtilen örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptıranlar, BİDEB 2205-Lisans Burs Programı'ndan aylık 4 bin liraya kadar burs almaya hak kazanıyor. Başvuru tarihi 25 Ekim-12 Kasım.
* SABANCI VAKFI: Başarılı ve maddi durumu yetersiz olan gençlere verilen bursa; Ankara, Boğaziçi, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul, İstanbul-Cerrahpaşa, İstanbul Teknik, Marmara, Orta Doğu Teknik, Yıldız Teknik üniversitelerine yerleşenler başvuruyor. Her eğitim döneminde 9 ay süreyle ödeme yapılıyor. Bu yılki bursun tutarı aylık 900 lira. Son başvuru tarihi 22 Ekim.