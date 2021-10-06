Gençlere her ay nakdi destek! 400 lira veren de var 4 bin lira veren de

Üniversiteli olan gençlere burs kapısı açıldı. Kamu kuruluşlarının yanı sıra pek çok vakıf ve dernek burs imkanı sunuyor. Ekim ve Kasım aylarında pek çok burs programı için başvurular alınıyor. Bursların aylık tutarı ise 400 ile 4 bin lira arasında değişiyor.