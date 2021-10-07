Sadece tek bir mağazadan satılacak! Bugün satışa çıkarılıyor! Stoklarla sınırlı olacak! A101'de 7 Ekim'de o fiyatlar öyle bir düştü ki....
Plazma, buzdolabı, çamaşır makinası, termos, tence ve taba, okul çantaları ve mutfak ihtiyaçlarında bugün başlayacak indirimler sadece A101 mağazalarında geçerli olacak. A101 7 Ekim 2021 Perşembe aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Bugünden itibaren A101'in 81 ildeki tüm şubelerinde stoklarla sınırlı indirimli ürünler raflardaki yerini alacak. Stoklarla sınırlı ürünler şimdiden merak uyandırdı. İşte 7 Ekim'de satışa sunulacak A101 aktül ürünler kataloğundaki tüm ürünlerin listesi...
07.10.2021 09:44
- Son Güncelleme: 07.10.2021 09:45
Stoklarla sınırlı aktüel ürünler sadece A101 mağazalarında satışa çıkarılacak. Binlerce vatandaş bir süredir plazma, buzdolabı gibi ürünlerde indirim bekliyordu. Ayrıca okulların açılmasıyla da öğrenciler için okul çantası, defter gibi ürünler pahalı olduğundan veliler indirim yapan mağazaların peşindeydi. A101 bu hafta öyle bir indirim yaptı ki duyan şubelere akın edecek. İşt e7 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste...