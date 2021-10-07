Sadece tek bir mağazadan satılacak! Bugün satışa çıkarılıyor! Stoklarla sınırlı olacak! A101'de 7 Ekim'de o fiyatlar öyle bir düştü ki....

Stoklarla sınırlı aktüel ürünler sadece A101 mağazalarında satışa çıkarılacak. Binlerce vatandaş bir süredir plazma, buzdolabı gibi ürünlerde indirim bekliyordu. Ayrıca okulların açılmasıyla da öğrenciler için okul çantası, defter gibi ürünler pahalı olduğundan veliler indirim yapan mağazaların peşindeydi. A101 bu hafta öyle bir indirim yaptı ki duyan şubelere akın edecek. İşt e7 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste...