Tek tıkla sorgula hemen paranı al! Hesaplara yattığı halde bilinmediği için çekilmeyen, SGK, e-Devlet ve PTT'de unutulan destek paraları!
Hesaplara yattığı halde bilinmediği için çekilmeyen, SGK, e-Devlet ve PTT'de unutulan destek paraları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Vatandaşların hemen bu ödemeleri kontrol etmesi önemlidir. Sosyal yardım kapsamında çok geniş alanlarda vatandaşlarına destek vermeye devam eden devlette çoğu para sahibi doğrultusundan alınmayı bekliyor. Sosyal Güvelik Kurumu'nda bekletilen paralar sahipleri doğrultusundan unutulduğu ya da bilinmediği için alınmıyor.
Milyonlarca çalışan için SGK tarafından verilen ödemeler bulunmaktadır. Bu ödemeler haktır ve alınması gerekir. Bu ödemelerden bazıları doğrudan hesaplara yatarken bazı ödemeler için müracaat yapılması gerekir. Ayrıca, detaylı kurumların ödemeleri PTT'den ödenirken Aile Bakanlığı da ödeme veren kurumlardan birisi olarak öne çıkmaktadır. Bütün devlet kurumlarının dışında bankalarda da unutulan paralar da var olabilir.
Devlette Unutulan Para Yardımları Nasıl Geri Alınabilir?
SGK tarafından her sene binlerce vatandaşa verilen yardımların birçoğu hesaplarda kalıyor. Genellikle cenaze yardımı, yol yardımı, emzirme yardımı, ilaç ödemeleri ve diş ödemeleri gibi yardımlardan vatandaşlar pek haberdar değiller.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nda unutulan bu yardımlar gerçekten e-Devlet üzerinden çok basit bir şekilde öğrenilerek alınabilir.