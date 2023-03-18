Tek tıkla sorgula hemen paranı al! Hesaplara yattığı halde bilinmediği için çekilmeyen, SGK, e-Devlet ve PTT’de unutulan destek paraları!

Milyonlarca çalışan için SGK tarafından verilen ödemeler bulunmaktadır. Bu ödemeler haktır ve alınması gerekir. Bu ödemelerden bazıları doğrudan hesaplara yatarken bazı ödemeler için müracaat yapılması gerekir. Ayrıca, detaylı kurumların ödemeleri PTT'den ödenirken Aile Bakanlığı da ödeme veren kurumlardan birisi olarak öne çıkmaktadır. Bütün devlet kurumlarının dışında bankalarda da unutulan paralar da var olabilir.