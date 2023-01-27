Tek tıkla dolabınız tıka basa dolacak...700 TL gıda yardımı e-devlet başvuru ekranı! 2023 VGM, KIZILAY erzak yardımı PTT ATM'den anında çekin!
Gıda yardımı başvuruları ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. VGM ve Kızılay tarafından yapılan gıda yardımları market alışverişi yapamayan kişilere destek amaçlı gerçekleştiriliyor. E-devlet VGM gıda yardımı başvurusu yapmak isteyenler hangi yolları izlemesi gerektiğini öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. 5 dakikada gerçekleştireceğiniz başvuru sonrası 700 TL gıda yardımı hesaplarınıza yatacak. İşte gıda yardımı başvuruları ve tüm detaylar...
Gıda yardımı başvuruları başladı. VGM, Kızılay gıda yardımı almak isteyen ihtiyaç sahipleri başvurularını bugün itibariyle gerçekleştirebilecek. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 700 TL gıda yardımı başvurusu nasıl yapılır sorusu yer arıyor. E-devlet üzerinden kolayca yapacağınız işlem sonrası yardım parasını PTT ATM'lerinden çekebilirsiniz. İşte detaylar...
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay ve e devlet kapısı üzerinden başvuru yapan vatandaşlara gıda yardımı gerçekleştiriyor.
VGM KURU GIDA YARDIMI ŞARTLARI
Kuru Gıda Yardımından Yaralanabilecekler:
1. Sosyal güvencesi bulunmayan veya hane geliri net asgari ücret miktarından fazla olmayanlar,
2. 7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince aylık alanlar.
GIDA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
🔸 Kuru gıda yardımı hizmetinden yararlanmak isteyen muhtaç kişiler aşağıda yer alan "Vakıflar Genel Müdürlüğü Aşevi ve Kuru Gıda Hizmeti Başvuru Formu"nu doldurmak suretiyle Bölge Müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabilirler. Yurtiçi kuru yardımı hizmetine başvuruda, çalışabilecek durumda olan 18-65 yaş arasındaki kişilerden Türkiye İş Kurumu iş başvurusu kaydı istenir.