Tek tıkla dolabınız tıka basa dolacak...700 TL gıda yardımı e-devlet başvuru ekranı! 2023 VGM, KIZILAY erzak yardımı PTT ATM'den anında çekin!

Gıda yardımı başvuruları başladı. VGM, Kızılay gıda yardımı almak isteyen ihtiyaç sahipleri başvurularını bugün itibariyle gerçekleştirebilecek. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 700 TL gıda yardımı başvurusu nasıl yapılır sorusu yer arıyor. E-devlet üzerinden kolayca yapacağınız işlem sonrası yardım parasını PTT ATM'lerinden çekebilirsiniz. İşte detaylar...