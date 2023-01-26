SÖZLEŞMELİYE KADRO RESMİ GAZETE’DE! Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor? O kişilerin maaşı artacak!

Halen sözleşmeli olarak 4 yıl veya daha uzun süre hizmeti olanlar kadroya geçer geçmez nakil talebinde bulunabilecek. 4 yıldan az hizmeti olanlar ise sözleşmeli ve kadrolu olarak 4 yılı tamamladıklarında bu imkana kavuşacak. Örneğin; 3 yıldır sözleşmeli olarak çalışan hemen kadroya geçecek ancak nakil için 1 yıl beklemesi gerekecek. 2 yıldır sözleşmeli çalışan ise 2 yıl kadrolu çalıştıktan sonra nakil hakkına sahip olacak.