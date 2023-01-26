GENÇ GİRİŞİMCİYE 68 BİN TL TEŞVİK! Prim kazancı 41 bin lirayı bulacak!
Genç girişimcilere 3 yıl vergi ve 1 yıl prim teşviki sağlanırken, 2023 yılıyla birlikte sağlanan avantaj büyüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, iş kuran gençlerin vergiden muaf kazanç sınırının yeni yapılandırma yasasıyla 2023 yılı için 75 bin liradan 150 bin liraya yükseltileceğini duyurdu. Bu sayede 26 bin 500 liralık tutar gençlerin cebinde kalırken, bu yıl iş kuracak gençlerin prim kazancı da 41 bin 433 lirayı bulacak...
Yeni yapılandırma düzenlemesiyle vergiden istisna edilecek tutar artırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, söz konusu tutarı 2023 yılı için 150 bin lira olarak belirlediklerini, her yıl gelir vergisi tarifesinin ikinci dilimi tutarına paralel olarak artmasını sağlayacaklarını söyledi. Buna göre, gençlerin 2023 yılında elde edecekleri 150 bin liraya kadar olan kazançlarından vergi alınmayacak. Gençler 150 bin liraya kadar olan kazançlarını vergi matrahından indirebilecek. 2023 yılı için 150 bin lira matrah beyan eden bir girişimcinin cebinde kalacak miktar 26 bin 500 lira olacak. İstisna sınırı ve vergi avantajı yıldan yıla artacak.
BU ÖDEMELER CEPTE KALACAK
İlk kez kendisine ait bir işyeri açan ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) Bağ-Kur'lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlere prim desteği de veriliyor. Bu kişilerin tescil tarihinden itibaren 1 yıl boyunca Bağ-Kur primleri prime esas kazanç alt sınırı üzerinden devlet tarafından ödeniyor. Gençlerin prim için ödeyecekleri para ceplerinde kalıyor. Geçen yıl işyeri açan gençlere devlet 1 yılda 23 bin 753 lira (ilk 6 ay için 10 bin 358, ikinci 6 ay için 13 bin 395 lira) destek sağladı. Bu yıl işyeri kuran da yeni asgari ücret üzerinden aylık 3 bin 452 lira 76 kuruş, yıllık 41 bin 433 lira 12 kuruş tutarında destekten yararlanacak. Yani primler devlet tarafından yatırılırken, 41 bin 433 liralık tutar gençlerin cebinde kalacak.
TEŞVİKTEN KİMLER YARARLANIYOR?
Bu desteklerden yararlanmanın şartlarına gelince… Prim teşvikinden yararlanmak için mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olmak, genç girişimci kazanç istisnasından faydalanmak, ilk defa vergi mükellefi olarak 5510 sayılı Kanun'un 4/1-b maddesi kapsamında sigortalı sayılan gerçek kişilerden olmak, kendi işinde bilfiil çalışmak veya işin girişimcinin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekiyor.