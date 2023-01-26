GENÇ GİRİŞİMCİYE 68 BİN TL TEŞVİK! Prim kazancı 41 bin lirayı bulacak!

BU ÖDEMELER CEPTE KALACAK

İlk kez kendisine ait bir işyeri açan ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) Bağ-Kur'lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlere prim desteği de veriliyor. Bu kişilerin tescil tarihinden itibaren 1 yıl boyunca Bağ-Kur primleri prime esas kazanç alt sınırı üzerinden devlet tarafından ödeniyor. Gençlerin prim için ödeyecekleri para ceplerinde kalıyor. Geçen yıl işyeri açan gençlere devlet 1 yılda 23 bin 753 lira (ilk 6 ay için 10 bin 358, ikinci 6 ay için 13 bin 395 lira) destek sağladı. Bu yıl işyeri kuran da yeni asgari ücret üzerinden aylık 3 bin 452 lira 76 kuruş, yıllık 41 bin 433 lira 12 kuruş tutarında destekten yararlanacak. Yani primler devlet tarafından yatırılırken, 41 bin 433 liralık tutar gençlerin cebinde kalacak.