Tek tıkla anında sorgula: E-devlet üzerinden unuttuğunuz, alacağınız binlerce liranız olabilir! BES, bankada kalan paralar...

Bankada unutulan paraları T.C. ile sorgulama hizmeti verilirken gene aynı şekilde unutulan SGK kişi ödemeleri amacıyla de vatandaş e-Devlet üzerinden tek bir tıkla sorgulama yaparak unutmuş bulunduğu paraları bularak geri alma ihtimaline kavuşuyor. Milyonlarca vatandaşın adına yatan bu paralardan haberdar olmadığı amacıyla alamadığını bildiren eksperler kesinlikle derli toplu olarak sorgulama yapılmasını öneriyor.