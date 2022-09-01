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Emeklilere 5.000 TL ödemeler devam ediyor! Başvuranlar yararlanabilecek! Emekliye büyük jest yapıldı

Nakit gereksinimi olan emeklilerin yardımına Halkbank yetişti. 5.000 TL'ye kadar olan nakit desteğinden yararlanmak amacıyla müracaat gerçekleştirmek yeterli olacak. Maaşını Halkbank'tan alan ya da maaşını aktarmayı düşünen bütün emeklilerin bu fırsattan yararlanmaları sağlanmaktadır.

takvim.com.tr
01.09.2022 09:06 - Son Güncelleme: 01.09.2022 09:06
Emeklilere 5.000 TL ödemeler devam ediyor! Başvuranlar yararlanabilecek! Emekliye büyük jest yapıldı

Türkiye'nin önde gelen kamu bankasından emeklileri sevindirecek bir haber geldi. 5.000 TL'ye kadar olan nakit gereksinimleri amacıyla kredi çözümü sunuluyor. Uygun faiz oranları ve ödeme koşulları ile sunulacak! İşte detaylar…

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Emeklilere 5.000 TL ödemeler devam ediyor! Başvuranlar yararlanabilecek! Emekliye büyük jest yapıldı

Emeklilere Halkbank'tan 5.000 TL Ödeme

Maaşını Halkbank'tan alan ya da maaşını Halkbank'a aktarmayı taahhüt eden bütün SGK emeklileri amacıyla 5.000 TL ödeme gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Emeklilere 5.000 TL ödemeler devam ediyor! Başvuranlar yararlanabilecek! Emekliye büyük jest yapıldı

Emeklinin çoğalan nakit gereksinimlerine yönelik 5.000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçlarında makul oranlarla nakit desteği verilmesi hedeflenmektedir.

Emeklilere 5.000 TL ödemeler devam ediyor! Başvuranlar yararlanabilecek! Emekliye büyük jest yapıldı

Her bütçe bağlamında makul geri ödeme seçeneklerinin de yapılacağı kredi kapsamında rahat bir ödeme planı hazırlanabilmektedir.

Emeklilere 5.000 TL ödemeler devam ediyor! Başvuranlar yararlanabilecek! Emekliye büyük jest yapıldı

Emekli Mini Kredi kapsamında tespit edilen kredi şartlarını sağlamak söz hususu ödemeden yararlanmak amacıyla yeterli olacak.

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