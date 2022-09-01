Emeklilere 5.000 TL ödemeler devam ediyor! Başvuranlar yararlanabilecek! Emekliye büyük jest yapıldı
Nakit gereksinimi olan emeklilerin yardımına Halkbank yetişti. 5.000 TL'ye kadar olan nakit desteğinden yararlanmak amacıyla müracaat gerçekleştirmek yeterli olacak. Maaşını Halkbank'tan alan ya da maaşını aktarmayı düşünen bütün emeklilerin bu fırsattan yararlanmaları sağlanmaktadır.
01.09.2022 09:06 - Son Güncelleme: 01.09.2022 09:06
Emeklilere Halkbank'tan 5.000 TL Ödeme
Maaşını Halkbank'tan alan ya da maaşını Halkbank'a aktarmayı taahhüt eden bütün SGK emeklileri amacıyla 5.000 TL ödeme gerçekleştirilmesi hedefleniyor.
Emekli Mini Kredi kapsamında tespit edilen kredi şartlarını sağlamak söz hususu ödemeden yararlanmak amacıyla yeterli olacak.