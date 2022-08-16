Tek tık karşılığında hesaplara yatmaya başladı! Gözler oradaydı! Anında 5.000 TL, 10.000 TL ve 20.000 TL alabilirsiniz!

Ülkemizin önde gelen köklü kamu bankalarından birisi olan Halk Bankası, bilhassa son iki haftadır yukarıya yönlü hareketleri sürat kazanmış olan ekonomi piyasalarının yaratmış bulunduğu pahalı yaşam şartlarına rağmen nakit desteğine gereksinim duyan maaşlı çalışanlara seslendi. Söz hususu duyurusunda hem kamu çalışanlarının hem de özel sektör çalışanlarının aynı avantajlardan yararlanabilecekleri bir tüketici kredisi kampanyası geliştirdiğini belirten banka, ayrıntıları paylaştı.