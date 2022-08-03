Tek tık ile kazanmaya başlayın! İŞKUR’dan en az 5000 TL’lik ek iş fırsatı! Ev hanımlarına ve öğrencilere müjde!

Türkiye İş Kurumu yeni dönemde detaylı sebeplerden dolayı evden çalışmayı tercih eden vatandaşlara müjdesini verdi. Kurum, resmi internet sitesi aracılığı ile onlarca ev işi ilanı yayınladı. Milyonlarca vatandaş doğrultusundan "Evde Ek İşçi Başvuru Şartları Nedir?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Evde paketleme işine başvuracak erkek adaylar askerliklerini yapmış olması gerekirken 18 Yaşını Doldurmuş olmalı, 50 yaşından ufak olunmalı, Anayasal düzene karşı bir suç işlememiş olmamak, Daha evvel kamu çalışanı ise yüz kızartıcı bir suç işlememiş olmalı, Kamu haklarından mahrum olmamalı, Emekli maaşı alınmamalı bulunduğu bildirildi.