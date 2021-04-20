Tek tek yenileniyor! Benzer teklif başka yerde yok! 20 Nisan İş Bankası, Garanti, Ziraat, Finansbank kredi faiz oranları

Bankalar ay ortası kredi faiz oranlarını duyurdu. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi tekliflerini öğrenmek isteyenler en uygun avantajı öğrenmek üzere araştırmalarını sıklaştırdı. Ayın ortasında yeni teklifler gelmeye devam ediyor. Aynı zamanda oranlarda bir düşüş yaşanıp yaşanmayacağı ise akıllarda yerini koruyor. Faiz oranlarındaki yarışı hız kazanırken bildiğiniz gibi oranlar, bankalar tarafından belirli periyotlarda yenilenmekte. Çeşitli dönemlerde bankalar müşterileri için taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını ve yeni kampanyalarını açıklıyor. Konut kredisinde en dikkat çeken teklif Vakıfbank'ta 1,32 oranla karşımıza çıktı.

20.04.2021 06:55 - Son Güncelleme: 20.04.2021 07:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





