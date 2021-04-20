Tek tek yenileniyor! Benzer teklif başka yerde yok! 20 Nisan İş Bankası, Garanti, Ziraat, Finansbank kredi faiz oranları
Bankalar ay ortası kredi faiz oranlarını duyurdu. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi tekliflerini öğrenmek isteyenler en uygun avantajı öğrenmek üzere araştırmalarını sıklaştırdı. Ayın ortasında yeni teklifler gelmeye devam ediyor. Aynı zamanda oranlarda bir düşüş yaşanıp yaşanmayacağı ise akıllarda yerini koruyor. Faiz oranlarındaki yarışı hız kazanırken bildiğiniz gibi oranlar, bankalar tarafından belirli periyotlarda yenilenmekte. Çeşitli dönemlerde bankalar müşterileri için taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını ve yeni kampanyalarını açıklıyor. Konut kredisinde en dikkat çeken teklif Vakıfbank'ta 1,32 oranla karşımıza çıktı.
Pek çok ihtiyacı için kredi almak isteyenler bankaların güncel kredi faiz tekliflerini mercek altına aldı. Nisan ayının ortalarında kredi faiz oranlarının düşüp düşmeyeceği konusunda yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. Bankaların internet sitelerinde yer alan kredi hesaplama aracıyla da kolaylıkla hesaplanıyor. Bazı bankalar faiz oranlarını yükseltirken bazıları da indirime gitti. Anında para ihtiyacı olanlar ihtiyaç kredisindeki son durumu değerlendirip karar vermek isterken ev ve araba almak isteyen binlerce kişi en uygun faizi bulup banka şubelerine ya da mobil uygulamaları üzerinden başvurusunu tamamlamak istiyor. Özellikle Vakıfbank tarafından konut kredisinde sunulan 1.32 fırsatı öne çıktı. İşte 20 Nisan İş Bankası, Garanti, Ziraat, Finansbank kredi faiz oranları