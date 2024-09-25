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Tek tek liste geldi! 3600 primi olan kıdem tazminatı alacak! Tavan 41 bin 828 TL...

Kıdem tazminatı milyonlarca çalışanın en önemli güvencelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Çalışanların işten ayrıldıklarında alabilecekleri bu tazminat belirli şartlara bağlı olarak ödeniyor. Ancak kıdem tazminatını alabilmek için her durumda işten çıkarılmak şart değil. Peki, kıdem tazminatı kimler tarafından alınabilir ve istifa edenler nasıl bu haktan yararlanabilir? İşte merak edilen detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 08:06 Güncelleme Tarihi25 Eylül 2024, 08:06
Tek tek liste geldi! 3600 primi olan kıdem tazminatı alacak! Tavan 41 bin 828 TL... 1

Kıdem tazminatı, çalışanların işten ayrıldıklarında çalıştıkları süreye göre işverenlerinden aldıkları bir haktır. Ancak bu tazminatın alınabilmesi için bazı yasal şartların sağlanması gerekiyor. İşte kıdem tazminatı ile ilgili merak edilen detaylar...

Tek tek liste geldi! 3600 primi olan kıdem tazminatı alacak! Tavan 41 bin 828 TL... 2

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı, bir çalışanın işten ayrılması durumunda, çalıştığı her yıl için belirli bir miktarda ödenen tazminattır. Çalışan, en az bir yıl süreyle aynı iş yerinde çalışmışsa tazminat hakkına sahip olur. Ancak işten çıkış şekli bu noktada büyük önem taşır.

Tek tek liste geldi! 3600 primi olan kıdem tazminatı alacak! Tavan 41 bin 828 TL... 3

Kıdem Tazminatı Almanın Şartları

Kıdem tazminatı almak için çalışanların en az bir yıl aynı iş yerinde çalışmış olması gerekmektedir. Ayrıca, işten çıkış şeklinin yasalara uygun olması, tazminat alma hakkını etkileyen önemli bir faktördür. Yasalara göre, işçinin kendi isteği ve kusuru dışında işten çıkarılması durumunda kıdem tazminatı alma hakkı doğmaktadır. Bu durumda istifa eden çalışanlar, genellikle tazminat hakkını kaybetmektedir. Ancak istisnai durumlar da mevcuttur.

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