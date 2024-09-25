Tek tek liste geldi! 3600 primi olan kıdem tazminatı alacak! Tavan 41 bin 828 TL...

Kıdem tazminatı, çalışanların işten ayrıldıklarında çalıştıkları süreye göre işverenlerinden aldıkları bir haktır. Ancak bu tazminatın alınabilmesi için bazı yasal şartların sağlanması gerekiyor. İşte kıdem tazminatı ile ilgili merak edilen detaylar...
Kıdem Tazminatı Nedir?
Kıdem tazminatı, bir çalışanın işten ayrılması durumunda, çalıştığı her yıl için belirli bir miktarda ödenen tazminattır. Çalışan, en az bir yıl süreyle aynı iş yerinde çalışmışsa tazminat hakkına sahip olur. Ancak işten çıkış şekli bu noktada büyük önem taşır.
Kıdem Tazminatı Almanın Şartları
Kıdem tazminatı almak için çalışanların en az bir yıl aynı iş yerinde çalışmış olması gerekmektedir. Ayrıca, işten çıkış şeklinin yasalara uygun olması, tazminat alma hakkını etkileyen önemli bir faktördür. Yasalara göre, işçinin kendi isteği ve kusuru dışında işten çıkarılması durumunda kıdem tazminatı alma hakkı doğmaktadır. Bu durumda istifa eden çalışanlar, genellikle tazminat hakkını kaybetmektedir. Ancak istisnai durumlar da mevcuttur.