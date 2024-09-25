Emekliye yeni taban aylık: En düşük ödeme artacak mı? Hangi formüller gündemde?

Milyonlarca emekli gözünü şimdiden Ocak zammına çevirdi. 2025'in ilk ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

2

Bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 24.73 olarak gerçekleşmişti. Orta Vadeli Program'da (OVP) da 2024 yılı enflasyonu yüzde 41.5 olarak tahmin edildi. Bu tahmine göre ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 13.44 olarak bekleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri tahmin gerçekleşirse Ocak'ta yüzde 13.44 zam alacak. Ekonomistlerle yapılan anketlerdeki enflasyon tahminleri ise Ocak zammının yüzde 14.52-yüzde 19.77 aralığında olabileceğine işaret ediyor.