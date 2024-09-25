Emekliye yeni taban aylık: En düşük ödeme artacak mı? Hangi formüller gündemde?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 13-20 aralığında beklenirken, taban aylık da masaya yatırılacak. Zam oranının en düşük ödemeye de yansıtılması beklenirken, bu durumda 14-15 bin lira seviyelerine ulaşılabilecek.
Milyonlarca emekli gözünü şimdiden Ocak zammına çevirdi. 2025'in ilk ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.
Bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 24.73 olarak gerçekleşmişti. Orta Vadeli Program'da (OVP) da 2024 yılı enflasyonu yüzde 41.5 olarak tahmin edildi. Bu tahmine göre ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 13.44 olarak bekleniyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri tahmin gerçekleşirse Ocak'ta yüzde 13.44 zam alacak. Ekonomistlerle yapılan anketlerdeki enflasyon tahminleri ise Ocak zammının yüzde 14.52-yüzde 19.77 aralığında olabileceğine işaret ediyor.
ENFLASYON AYARI
Ocak ayındaki enflasyon zammı emeklilerin kök aylıklarına yansıtılırken, ayrıca taban aylık artışı da masaya yatırılacak. En düşük emekli aylığı ödemesi geçtiğimiz Temmuz ayında 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmişti. Halen kök aylık ve ek ödeme toplamı 12 bin 500 liranın altında olanlara, bu kapsamda Hazine desteğiyle birlikte 12 bin 500 lira yatırılıyor.