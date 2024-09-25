MEMURA 3’LÜ ZAM | Sadece maaş zammı değil toplu sözleşme ve aile yardımı... | Memurun zamlı maaşı 2025'te ne kadar olacak?

1 Yaklaşık 4 milyon memur yeni yıla yeni gelirlerle başlayacak. 2025'in Ocak ayında memurlara ve memur emeklilerinin aylıklarına Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 10'u aşarsa aşan kısmı kadar fark verilecek. Artış bununla da sınırlı kalmayacak, memurlara her ay verilen aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesi de zamlanacak.

2 Şu ana kadar iki aylık enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz enflasyonu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonu 2.47 olarak gerçekleşti. Buna göre Temmuz-Ağustos enflasyonu yüzde 5.78 çıktı. Memurların enflasyon farkı için gözler kalan 4 veriye çevrildi. Enflasyon farkına, dolayısıyla Ocak zammına ilişkin 5 farklı tahmin bulunuyor. Bu tahminler aylıklara ve ek ödemelere şöyle yansıyacak: