MEMURA 3’LÜ ZAM | Sadece maaş zammı değil toplu sözleşme ve aile yardımı... | Memurun zamlı maaşı 2025'te ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklileri, Ocak 2025 zammıyla maaşlarının ne kadar olacağını hesaplıyor. Memurların Ocak ayında sadece maaşları zamlanmayacak. Aynı zamanda her ay ödenen aile yardımı ve toplu sözleşmeler de zamlı olarak yatırılacak. Peki memurun Ocak maaşı ne kadar olacak? İşte meslek meslek yeni memur maaşları...
Yaklaşık 4 milyon memur yeni yıla yeni gelirlerle başlayacak. 2025'in Ocak ayında memurlara ve memur emeklilerinin aylıklarına Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 10'u aşarsa aşan kısmı kadar fark verilecek. Artış bununla da sınırlı kalmayacak, memurlara her ay verilen aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesi de zamlanacak.
Şu ana kadar iki aylık enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz enflasyonu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonu 2.47 olarak gerçekleşti. Buna göre Temmuz-Ağustos enflasyonu yüzde 5.78 çıktı. Memurların enflasyon farkı için gözler kalan 4 veriye çevrildi. Enflasyon farkına, dolayısıyla Ocak zammına ilişkin 5 farklı tahmin bulunuyor. Bu tahminler aylıklara ve ek ödemelere şöyle yansıyacak:
* OVP: Orta Vadeli Program'da 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 41.5 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 13.44 olarak gerçekleşecek. Memurların Ocak zammı bu tahmine göre 3.13 enflasyon farkıyla birlikte 9.31 olarak çıkacak. En düşük maaş bu tahmine göre aile yardımı dahil 39 bin 205 liradan 42 bin 855 liraya yükselecek. Aile yardımı kapsamında çalışmayan eş için verilen aylık ödeme 2 bin 63 liradan 2 bin 255 liraya, 0-6 yaş çocuk ödemesi 453,90 liradan 496,16 liraya, 6 yaş üstü çocuk ödemesi 226,95 liradan 248,08 liraya ulaşacak. Halen 641,81 ira olan sendikalı memurların aylık toplu sözleşme ikramiyesi ise 701 lirayı bulacak.