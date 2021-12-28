Poşetini alan koştu! BİM, ŞOK, A101'de ucuz Ayçiçek yağı, peynir, tereyağı, un satışı başladı! 40'dan fazla üründe %40 indirim...
Döviz kurunda yaşanan sert düşüş sonrası gözler market zincirlerine çevrilmişti. Ayçiçek yağı, yumurta, peynir, makarna, tuvalet kağıdı, deterjan fiyatlarıyla ilgili indirim yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Migros, ŞOK, CarrefourSA ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri indirim haberlerini geçen günlerde peş peşe duyurdu. Bugün bir açıklama da BİM'den geldi. BİM'de satışı yapılan 40'dan fazla ürüne yüzde 8 ile yüzde 40 arasında değişen oranlarda indirim uygulandığı duyuruldu. İşte ŞOK, A101, BİM yılbaşı öncesi indirimli ürünler kataloğu...
Poşetini alan koştu! BİM, ŞOK, A101'de ucuz Ayçiçek yağı, peynir, tereyağı, un satışı başladı! 40'dan fazla üründe %40 indirim... Döviz kurlarında yaşanan yükselişle ürün fiyatlarında meydana gelen artış, kurda yaşanan sert düşüş sonrası yerini indirimlere bıraktı. Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden peş peşe indirim açıklamaları geldi. Bugün indirim açıklaması BİM'den geldi. BİM'de satışı yapılan 40'dan fazla ürüne yüzde 8 ile yüzde 40 arasında değişen oranlarda indirim uygulanacağı belirtildi.
CARREFOURSA'DAN YÜZDE 30'A VARAN İNDİRİM AÇIKLAMASI
CarrefourSA, reyonlardaki bazı ürünlerde yüzde 30'a varan indirimler uygulayacağını duyurdu. Bu kapsamda CarrefourSA, belirli markalardaki süt, ayçiçek yağı, kaşar peyniri, domates salçası su, maden suyu, tere yağ, tost peyniri, ıslak havlu, makarna çeşitleri, çay, zeytinyağı, un, pirinç, deterjan, kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı ile domates, ayva, avokado ve karnabahar ürünlerinde 30'a varan indirimler uygulayacağını açıkladı.
İŞTE ŞİRKETTE YAPILAN AÇIKLAMA
Şirketten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, olarak 11 bin çalışanımızla faaliyette olan 733 marketimiz ve Carrefoursa.com e-ticaret sitemiz üzerinden sizlerin de desteğiyle her gün yüz binlerce müşterimize doğru ürünü, doğru bir hizmet ve doğru fiyat politikasıyla ulaştırıyoruz. Ülkemizi seviyoruz, müşterilerimize değer veriyoruz. Bize düşenin doğrusunu yapmak olduğuna inanıyoruz. Bununla birlikte tedarikçilerimize gönderdiğimiz bilgilendirme yazısında döviz kurundaki düşüşe dikkat çekerek kendilerinden tedarik fiyatlarını 20 Kasım 2021 tarihi öncesindeki kur seviyesine göre güncellemelerini talep ettik. Biz de bu indirimi derhal reyon fiyatlarımıza yansıtmayı taahhüt ediyoruz. Tedarikçilerden aldığımız dönüşler ile fiyat indirimlerimiz artarak devam edecektir. Müşterimize doğru ürünü, doğru bir hizmet ve fiyat politikasıyla ulaştırma vizyonuyla hareket etmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi..
ŞOK MARKET'TEN İNDİRİM AÇIKLAMASI
Şok Market'ten önceki gün yapılan açıklamada, "Her zaman yapılan fiyat indirim kampanyalarına ek olarak, döviz kurunun düşmesi kaynaklı, temel tüketim ürünlerinde fiyat indirimi yapıldı. Bununla birlikte sürekli uyguladığımız fiyat indirim kampanyaları ve her gün düşük fiyatları müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz" denildi.