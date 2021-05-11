RAMAZAN İMSAKİYE
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Tek tek duyurdu! Faizler... Ziraat bankası, Vakıfbank, Halkbank bayram kredisi kampanyaları! Hemen 3 ay ertelemeli 50.000 TL...

Hemen 3 ay ertelemeli 50.000 TL... Kredi kullanmayı düşünen kişilerin ilk seçimi kamu bankalarından yana oluyor. Bu sebeple Halkbank, VakıfBank ve Ziraat Bankası faiz oranları vatandaşlar tarafından en çok incelenen mevzular arasında yer alıyor. Nakit gereksinimi olan konut ya da araba almayı tasarlayanlar için en aktüel kredi faiz oranlarını derledik. İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın aktüel kredi faiz oranları... VakıfBank faiz oranları ve kredi seçenekleri için sitemizden kredi hesaplaması yapabilirsiniz. Kamu bankası olan VakıfBank her zaman sunduğu avantajlı faiz oranları ile öne çıkıyor. Geri ödemesi kolay, düşük faiz oranlı ihtiyaç kredisi çekmek için VakıfBank kredilerini inceleyebilirsiniz.

11.05.2021 09:58 - Son Güncelleme: 11.05.2021 10:20
Tek tek duyurdu! Faizler... Ziraat bankası, Vakıfbank, Halkbank bayram kredisi kampanyaları! Hemen 3 ay ertelemeli 50.000 TL...

Kredi kullanmayı düşünen vatandaşların en çok araştırdığı konulardan biri güncel kredi faiz oranları. Bankalar faiz oranlarında sık sık değişikliğe gidiyor. Küçük değişiklikler yapılsa da kredi çekilecek tutar arttıkça bu miktar tüketiciler için büyük önem taşıyor. İşte VakıfBank, Halkbank, ve Ziraat Bankası'nın müşterilerine sunduğu en güncel kredi faiz oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tek tek duyurdu! Faizler... Ziraat bankası, Vakıfbank, Halkbank bayram kredisi kampanyaları! Hemen 3 ay ertelemeli 50.000 TL...

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

Tüketici kredisi: %1.58

Emekli tüketici kredisi %51

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla


Tek tek duyurdu! Faizler... Ziraat bankası, Vakıfbank, Halkbank bayram kredisi kampanyaları! Hemen 3 ay ertelemeli 50.000 TL...

VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021

Taşıt kredisi: %1.34'den

İhtiyaç kredisi %1.54'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.

Tek tek duyurdu! Faizler... Ziraat bankası, Vakıfbank, Halkbank bayram kredisi kampanyaları! Hemen 3 ay ertelemeli 50.000 TL...

HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

İhtiyaç Kredilerinde %1,54

Taşıt Kredilerinde %1,54,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

Tek tek duyurdu! Faizler... Ziraat bankası, Vakıfbank, Halkbank bayram kredisi kampanyaları! Hemen 3 ay ertelemeli 50.000 TL...

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada tüketici kredisi kampanyasıyla ilgili, "Tüm bireysel ihtiyaçlarınızın finansmanında kullanabileceğiniz 36 aya kadar vade imkânına sahip Tüketici Kredimize hemen başvurun, paranız uygun faiz oranları ve dilediğiniz ödeme seçenekleriyle en kısa sürede cebinizde olsun." denilirken, kredi özellikleri şu şekilde sıralandı: