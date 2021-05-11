RAMAZAN İMSAKİYE
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Altın fiyatları için flaş tahmin! Uzman isim gram altın için rakam verdi! Altın yükselecek mi düşecek mi?

Koronavirüs döneminde rekor üstüne rekor kıran ancak 2021 yılına düşük seviyeden giriş yapan altın fiyatları, yatırımcısının takibinde. Güvenli liman olarak adlandırılan altında yatırımcıların en çok araştırdığı sorular "Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Altın almalı mı satmalı mı?" oldu. Konuyla ilgili uzman isim flaş bir tahminde bulundu. Gram altın için rakam verdi. İşte detaylar…

11.05.2021 10:58 - Son Güncelleme: 11.05.2021 10:58
Altın fiyatları için flaş tahmin! Uzman isim gram altın için rakam verdi! Altın yükselecek mi düşecek mi?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Ons altında toparlanma devam ederken gram altın da döviz kurlarının etkisiyle güçlü kalmaya devam ediyor.

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Altın fiyatları için flaş tahmin! Uzman isim gram altın için rakam verdi! Altın yükselecek mi düşecek mi?

Düğün sezonunun yaklaşması, koronavirüs pandemisine yönelik aşılamanın hızlanması ve birçok ülkenin normalleşmeye başlaması altın fiyatlarını destekler nitelikte hareket etmesini sağlıyor.

Altın fiyatları için flaş tahmin! Uzman isim gram altın için rakam verdi! Altın yükselecek mi düşecek mi?

Mayıs ayına 471 lira seviyesinden başlayan gram altın bugün itibarıyla 491.2 liraya kadar yükseldi. Son bir haftada gram altında kazanç yüzde 4 oldu. Şubat ayında gördüğü dip seviye olan 397 liraya göre ise kazanç yüzde 23 olarak gerçekleşti.

Altın fiyatları için flaş tahmin! Uzman isim gram altın için rakam verdi! Altın yükselecek mi düşecek mi?

ONS ALTIN İSTİKRARI BULDU
Geçtiğimiz yıl 7 Ağustos'ta 2075 dolara kadar yükselen ve sonrasında düşüş grafiği sergileyen ons altın nisan ayıyla birlikte 1707 dolar seviyesinden yükselişe geçti. Yaklaşık 1.5 aylık dönemde ons altın 1845 dolara kadar yükseldi. Ons altındaki yükseliş böylece yüzde 8 olarak gerçekleşmiş oldu.

Altın fiyatları için flaş tahmin! Uzman isim gram altın için rakam verdi! Altın yükselecek mi düşecek mi?

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk altın fiyatlarındaki hareketi yorumladı. Yıldırımtürk, Yılın üçüncü çeyreğinde gram altının 600 lirayı aşabileceğini söyledi.