Altın fiyatları için flaş tahmin! Uzman isim gram altın için rakam verdi! Altın yükselecek mi düşecek mi?
Koronavirüs döneminde rekor üstüne rekor kıran ancak 2021 yılına düşük seviyeden giriş yapan altın fiyatları, yatırımcısının takibinde. Güvenli liman olarak adlandırılan altında yatırımcıların en çok araştırdığı sorular "Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Altın almalı mı satmalı mı?" oldu. Konuyla ilgili uzman isim flaş bir tahminde bulundu. Gram altın için rakam verdi. İşte detaylar…
11.05.2021 10:58
- Son Güncelleme: 11.05.2021 10:58
ONS ALTIN İSTİKRARI BULDU
Geçtiğimiz yıl 7 Ağustos'ta 2075 dolara kadar yükselen ve sonrasında düşüş grafiği sergileyen ons altın nisan ayıyla birlikte 1707 dolar seviyesinden yükselişe geçti. Yaklaşık 1.5 aylık dönemde ons altın 1845 dolara kadar yükseldi. Ons altındaki yükseliş böylece yüzde 8 olarak gerçekleşmiş oldu.