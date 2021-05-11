Altın fiyatları için flaş tahmin! Uzman isim gram altın için rakam verdi! Altın yükselecek mi düşecek mi?

Mayıs ayına 471 lira seviyesinden başlayan gram altın bugün itibarıyla 491.2 liraya kadar yükseldi. Son bir haftada gram altında kazanç yüzde 4 oldu. Şubat ayında gördüğü dip seviye olan 397 liraya göre ise kazanç yüzde 23 olarak gerçekleşti.