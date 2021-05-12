Tek tek açıklandı! Milyonlarca kişiyi kapsıyor... Erken emeklilik, indirim, ücretsiz ulaşım ve 1660 lira maaş! 7 gün 24 saat hizmet

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) verilerine göre, 7 milyar nüfuslu dünyada 1 milyar engelli var. 83.6 milyon nüfusu olan Türkiye'de ise engelli sayısı 10 milyonu buluyor. Engellilerin hem iş hayatına hem de toplumsal hayata katılabilmeleri için devlet ve özel sektör, eğitimden sağlığa, istihdamdan ailelere kadar çeşitli isimler altında çok sayıda destek sağlıyor. Emeklilik, vergi, ulaşım gibi konular bunların başında geliyor. Bu önemli haftanın da etkisiyle milyonlarca engellinin hayatına dokunan uygulamaları derledik.