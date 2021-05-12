Bu fırsat kaçmaz! Markalardan mayıs kampanyası! Kia, Fiat, Renault, Opel, Peugeot, Citroen...
Sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler fırsatları araştırmaya devam ederken markalardan da kampanya üstüne kampanya geliyor. Mayıs ayı sıfır otomobil kampanyalarında sıfır faiz fırsatı sunuluyor. Bazı markalar ise 5 bin TL'ye varan ekstra akaryakıt hediyesi veriyor. Mayıs ayıyla birlikte otomotiv markaları faiz, takas desteği ve lansman fiyatı kampanyalarına yöneliyorlar. İşte, araba almak isteyenler için Mayıs 2021 kampanyaları...
Mayıs ayında Türkiye'deki otomobil ve hafif ticari araç satışlarının yaklaşık 40 bin adetler seviyesinde oluşması öngörülüyor. Türkiye genelindeki kapanma nedeniyle araç bayileri kapalı olduğundan ayın ilk yarısı oldukça az satış gerçekleşti. Online siparişler ile bayiler bu dönemde bağlantı kuruyor ve alım için ortamı hazırlamaya çalışıyor. Kademeli açılmayla birlikte markalar cazip kampanyalar ile tüketicileri araç alımına geçirmek istiyorlar.
Markadan yapılan açıklamaya göre, Citroen, yaz aylarına yeni bir otomobille girmek isteyenler için özel satın alma ve faiz seçenekleri sunuyor. Citroen'in mayıs kampanyası kapsamında, 167 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışta olan yeni C3 modelinde 50 bin TL için 12 ay boyunca sıfır faiz veya 5 bin TL nakit alım desteği geçerli oluyor.
Ayrıca, segmentinin en sevilen modellerinden Citroen C5 Aircross SUV'a 100 bin TL için 12 ay yüzde 1,09 faiz fırsatıyla sahip olunabiliyor. Tasarımı, konforu ve teknolojisiyle kompakt hatchback sınıfına SUV havası getiren yeni C4 ise lansmana özel 219 bin TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Yeni C4'te yine ay boyunca 60 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faiz oranı geçerli oluyor.
Ayrıca, kapanma döneminde tercih ettiği Citroen modeliyle ilgili kapsamlı bilgi sahibi olmak isteyen tüketiciler Citroen'in internet sitesine girerek "Bayi Canlı Bağlantı" kısmındaki formu doldurarak, bayi yetkisiyle canlı görüşme gerçekleştirebiliyor. Markanın en yeni modeli C4'ü tercih edecek olan tüketiciler ise "online ön sipariş" ayrıcalığından faydalanarak kapanma dönemi sonrası araçlarını teslim alabiliyor.
JEEP FAİZİ SIFIRLADI
Jeep, Mayıs ayında Renegade ile Compass için faizleri sıfırlıyor. Ay sonuna dek sürecek kampanyada; Renegade, 100 Bin TL'ye kadar, 12 ay yüzde sıfır faizli kredi avantajı ile satışa sunuluyor. Jeep Compass'a ise 150 Bin TL'ye yine 12 ay yüzde sıfır faizli kredi ile sahip olunabiliyor. Renegade'in yeni 1.3 litrelik 150 HP'lik benzinli otomatik seçeneği bu ay 330 bin TL'den başlıyor.