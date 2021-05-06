Tek tek açıklandı! Milyonlar bekliyordu! Bunları yap erkenden emekli ol! Erken emeklilik şartları nelerdir? İşte o formüller

Her çalışanın hayali emeklilik. Bunun için yıl, yaş ve prim şartını tamamlamak gerekiyor. Ancak bazı durumlar çalışanlara erken emeklilik imkanı da sunuyor. Peki, erken emekli olmak için ne yapmak gerekiyor? İşte merak edilen tüm detaylar ve erken emeklilik için 8 formül... Erken emeklilik, emeklilik şartlarını normalden daha erken sürede elde etmeye denilmektedir. Erken emekli olabilmenin de bazı şartları ve kuralları bulunmaktadır. Erken emeklilikte sigortalı olarak çalışan kadınlar doğum sonrası iki yıllık sürelerini borçlanabilirler. Doğum borçlanmasının yanı sıra askerlik borçlanması da yine bilinen erken emeklilik şartlarından birisidir.