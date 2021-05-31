Tek tek açıklandı! Faizi ile geri alınıyor! (SSK) SGK'dan maaş alanlar... Milyonları sevindirdi

Mahkûmiyet şart değil Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıyı veya gelir ya da aylık bağlanmış olan sigortalıyı kasten öldürdüğü veya öldürmeye teşebbüs ettiği veya bu Kanun gereğince sürekli iş göremez hâle veya malûl duruma getirdiği hususunda kesinleşmiş yargı kararı bulunan kişilere aylık bağlanamayacağı düzenlendiğinden kişinin, kendisinden aylık bağlanacak kişiyi kasten öldürmesi yeterli sayılacak ve aylık bağlanmaması için herhangi bir mahkûmiyet şartı aranmamaktadır.

