Kurban Bayramı öncesinde 1100 TL sosyal yardım parası verilecek mi? 1100 TL pandemi destek ödemeleri bitti mi?

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ 1.100 TL SOSYAL YARDIM VERİLECEK Mİ?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma dönemi için ihtiyaç sahibi hanelere 1.100 lira tutarında nakdi yardımda bulundu. Koronavirüs salgınının devam etmesi yeni sosyal yardım yapılacak mı sorusunu gündeme getirdi. Özellikle de Kurban Bayramı öncesi için beklenti oluştu. Ramazan Bayramı öncesi hesaplara yatan 1.100 TL sosyal yardım paralarının Kurban Bayramı öncesinde de ödenmesi bekletiler arasında. Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.