Kurban Bayramı öncesinde 1100 TL sosyal yardım parası verilecek mi? 1100 TL pandemi destek ödemeleri bitti mi?
Pandemi sürecinde sosyal yardım ödemelerine ilgi artmaya başladı. Nakit desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlara devlet desteği son sürat sağlanmaya devam ediyor. Vatandaşlar sosyal yardım parası sayesinde rahatça nefes alabiliyor. 2020 yılında 3 ayrı fazda 1.000 TL olarak yapılan sosyal yardım paraları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 1.100 TL'ye yükseltildi. Tam kapanma sürecinde yani Ramazan Bayramı öncesinde 1100 TL pandemi destek ödemeleri yatırılırken akıllara Kurban Bayramı öncesinde de ödeme yapılacak mı? Sorusu geldi. Peki, 1100 TL sosyal yardım parası Kurban Bayramı öncesinde ödenecek mi? 1100 TL sosyal yardım parası bitti mi?
Koronavirüs salgını sürecinde sosyal yardım ödemelerine ilgi arttı. Nakit desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlara devlet desteği sağlanmaya devam ediyor. Vatandaşlar sosyal yardım parası sayesinde rahat bir nefes alıyor. 2020 yılında 3 ayrı fazda 1.000 TL olarak yapılan sosyal yardım paraları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kakarıyla 1.100 TL'ye yükseltildi. Tam kapanma sürecinde yani Ramazan Bayramı öncesinde 1100 TL pandemi destek ödemeleri sağlanırken akıllara Kurban Bayramı öncesinde de ödeme yapılacak mı? Sorusunu getirdi. Peki, 1100 TL sosyal yardım parası Kurban Bayramı öncesinde de ödenecek mi? İşte detaylar...
Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak için 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' adı altında yeni bir yardım programı başlattı. Bakan Yanık, söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik olarak ve ayrıca başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını belirtmişti.
Program ile gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydeden Bakan Yanık, "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş "2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye, hane başı 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ile 1100 TL tutarında nakdi destek sağlayacağız" açıklamasında bulunmuştu.
KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ 1.100 TL SOSYAL YARDIM VERİLECEK Mİ?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma dönemi için ihtiyaç sahibi hanelere 1.100 lira tutarında nakdi yardımda bulundu. Koronavirüs salgınının devam etmesi yeni sosyal yardım yapılacak mı sorusunu gündeme getirdi. Özellikle de Kurban Bayramı öncesi için beklenti oluştu. Ramazan Bayramı öncesi hesaplara yatan 1.100 TL sosyal yardım paralarının Kurban Bayramı öncesinde de ödenmesi bekletiler arasında. Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.