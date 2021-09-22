23 Eylül A101 kataloğu 2021! Büyük indirim başlıyor: Cep telefonu, bluetooth kulaklık, spor aletleri, Smart TV, buzdolabı...

23 Eylül A101 kataloğu yayınlandı. Perşembe günü başlayacak indirimlerde yok yok. Cep telefonu, bluetooth kulaklık, spor aletleri, Smart TV, buzdolabı ve daha bir çok üründe muhteşem indirimler A101 aktüel ürünler kataloğunda belirtildi. Her hafta 'Haftanın Yıldızları' ve 'Aldın Aldın' sloganıyla yayınlanan aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Yeni haftanın yeni Aldın Aldın ürünleri belli oldu. İşte 23 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu...