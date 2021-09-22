23 Eylül A101 kataloğu 2021! Büyük indirim başlıyor: Cep telefonu, bluetooth kulaklık, spor aletleri, Smart TV, buzdolabı...
A101'nin beklenen 'Aldın Aldın' sloganlı yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yarın başlayacak indirimler için vatandaşlar bir süredir bekleyişteydi. Peki hangi ürünlerde indirim var? Kamp çadırları, akülü araba, son model cep telefonları, kablosuz kulaklıklar, okul çantaları, kış için battaniye ve yastıklar, çok amaçlı dolaplar ve daha bir çok üründe 'bu fırsatlar' kaçmaz dedirten indirimler yapıldı. En iyi, kaliteli ve sağlam ürünleri uygun fiyata almak için A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğuna göz atmayı unutmayın. İşte kataloğun tamamı...
22.09.2021 09:29
- Son Güncelleme: 22.09.2021 09:29
23 Eylül A101 kataloğu yayınlandı. Perşembe günü başlayacak indirimlerde yok yok. Cep telefonu, bluetooth kulaklık, spor aletleri, Smart TV, buzdolabı ve daha bir çok üründe muhteşem indirimler A101 aktüel ürünler kataloğunda belirtildi. Her hafta 'Haftanın Yıldızları' ve 'Aldın Aldın' sloganıyla yayınlanan aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Yeni haftanın yeni Aldın Aldın ürünleri belli oldu. İşte 23 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu...