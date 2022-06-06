Hayat sigortasında büyük değişiklik! Kredi çekenler dikkat! Artık borç verilecek
Milyonlarca vatandaş özellikle kredi çektikten sonra yapılan hayat sigortası ile kendisini garantiye alıyor. Ancak banka ya da sigorta şirketi ile düşülen anlaşmazlıkta taraflar soluğu mahkemede alıyor. Mahkemeler ise kimi davalarda tüketiciyi haklı bulurken, kimi davalarda ise banka ya da sigorta şirketini haklı buluyor. SEDDK, hayat sigortalarında köklü bir değişikliğe imza attı. İşte detaylar...
Geçtiğimiz günlerde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), hayat sigortalarında köklü değişikliğe gitti ve sigortanın genel şartlarını yeniden belirleyip, yayınladı. En son 2002 yılında hayat sigortalarının kapsamı ve şartlarının belirlendiğini ve geçen 20 yılda da birçok şeyin değiştiğini hesaba katacak olursak; hayat sigortalarında ciddi revizyona ihtiyaç vardı. Bu ihtiyaç sonrası birçok konuda değişiklik yapıldı. Peki, neler değişti?
Sigortanın kapsamından sigorta şirketleri ve bankaların kimlere, nasıl sigorta yapacağına, sigortanın hangi riskleri kapsadığından primlerin nasıl ödeneceğine, tüketicilerin sigortadan nasıl cayabileceğine kadar; hayat sigortalarının şartları baştan sona değişti. Yeni düzenleme de 1 Haziran itibariyle uygulamaya girdi. Değişiklerin tamamını değil ama bazılarını madde madde paylaşayım.
15 GÜN İÇİNDE İPTAL EDİLECEK
Vefat ve sakatlık teminatlı, yaşam teminatlı, birikim amaçlı hayat sigortaları yapılabilecek.
Sigorta yapılırken tüketici, hayat sigortasından cayabileceği konusunda bilgilendirilecek ve tüketici 15 gün içinde sigortasını iptal ettirebilecek.
Hayat sigortalarında poliçede belirtilmek suretiyle sigorta bedeli ve primler artırılıp, azaltılabilecek. Ayrıca sigorta süresince sigortalının talebi halinde primler ve sigorta bedeli değiştirilebilecek.
Tüketici, en az bir yıldan beri yürürlükte bulunan ve bir yıllık primi ödenmiş olan hayat sigortası sözleşmesini istediği zaman sonlandırabilecek.