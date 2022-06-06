Hayat sigortasında büyük değişiklik! Kredi çekenler dikkat! Artık borç verilecek

Geçtiğimiz günlerde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), hayat sigortalarında köklü değişikliğe gitti ve sigortanın genel şartlarını yeniden belirleyip, yayınladı. En son 2002 yılında hayat sigortalarının kapsamı ve şartlarının belirlendiğini ve geçen 20 yılda da birçok şeyin değiştiğini hesaba katacak olursak; hayat sigortalarında ciddi revizyona ihtiyaç vardı. Bu ihtiyaç sonrası birçok konuda değişiklik yapıldı. Peki, neler değişti?