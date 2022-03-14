İŞKUR aracı oluyor, en az lise mezunu KPSS şartsız, deneyimsiz! İstanbul dahil 25 ilde müşteri temsilcisi alınıyor! 4 bin 253 TL maaş, yemek+ yol...

İş arayanlara güzel haber az önce geldi. Oturduğunuz yerden aylık maaş alabilirsiniz. İŞKUR aracılığı ile en az lise mezunu olmak şartıyla 2 bine yakın Müşteri Temsilcisi alınacak. İŞKUR 2022 yılında güncel iş ilanlarını yayımladı. KPSS puan şartı olmadan Türkiye'nin bir çok şehrinde Müşteri Temsilcisi alımı gerçekleştirilecek. Deneyimsiz- deneyimli 18 yaşını dolduran herkes başvuru yapabilecek. Koşullar kurumdan kuruma değişmekle birlikte en az 4 bin 253 TL maaş, yemek+ yol veriliyor. İşte detaylar...