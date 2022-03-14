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Haberler Ekonomi 14 Mart 2022 Zam gelen sigaralar: Kent, Lark, Marlboro, Parliament... 👉ZAMLI JTİ-BAT- PHİLİP MORRİS SİGARA FİYATLARI TAM LİSTE!

14 Mart 2022 Zam gelen sigaralar: Kent, Lark, Marlboro, Parliament... 👉ZAMLI JTİ-BAT- PHİLİP MORRİS SİGARA FİYATLARI TAM LİSTE!

Son dakika haberine göre sigaralara zam geldi. Milyonlarca kişi zamlı sigara fiyatlarını araştırıyor. Güncel Ti-Bat- Philip Morris fiyatlarına haberimizde yer verdik. Peki Kent, Lark, Marlboro, Parliament'e ne kadar zam geldi? İşte 13 Mart 2022 Zam gelen sigaralar...

14.03.2022 08:59 - Son Güncelleme: 14.03.2022 09:03
👉ZAMLI JTİ-BAT- PHİLİP MORRİS SİGARA FİYATLARI TAM LİSTE! 13 Mart 2022 Zam gelen sigaralar: Kent, Lark, Marlboro, Parliament...

Son dakika haberine göre sigaralara zam geldi. Milyonlarca kişi zamlı sigara fiyatlarını araştırıyor. Güncel Ti-Bat- Philip Morris fiyatlarına haberimizde yer verdik. Peki Kent, Lark, Marlboro, Parliament'e ne kadar zam geldi? İşte 13 Mart 2022 Zam gelen sigaralar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
👉ZAMLI JTİ-BAT- PHİLİP MORRİS SİGARA FİYATLARI TAM LİSTE! 13 Mart 2022 Zam gelen sigaralar: Kent, Lark, Marlboro, Parliament...

Sigara gruplarına 2 TL zam geldiği duyuruldu. Son dakika gelişmenin ardından internet arama motorlarında sigaraların zamlı fiyatları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bizler de zamlı Tti-Bat- Philip Morris sigara fiyatlarını tam liste halinde haberimizde derledik. Gelen son zamlarla birlikte güncel sigara fiyatları şöyle:

👉ZAMLI JTİ-BAT- PHİLİP MORRİS SİGARA FİYATLARI TAM LİSTE! 13 Mart 2022 Zam gelen sigaralar: Kent, Lark, Marlboro, Parliament...

🚬BAT

Kent: Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: 24,00 TL

Kent D Range: Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: 24,00 TL

Kent: Blue, Grey, White: 25,00 TL

👉ZAMLI JTİ-BAT- PHİLİP MORRİS SİGARA FİYATLARI TAM LİSTE! 13 Mart 2022 Zam gelen sigaralar: Kent, Lark, Marlboro, Parliament...

Kent Slims: Black, Grey: 27 TL

Tekel 2000: 23, 50 TL

Tekel 2001: 23,50 TL

👉ZAMLI JTİ-BAT- PHİLİP MORRİS SİGARA FİYATLARI TAM LİSTE! 13 Mart 2022 Zam gelen sigaralar: Kent, Lark, Marlboro, Parliament...

Viceroy: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL

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