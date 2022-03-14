14 Mart 2022 Zam gelen sigaralar: Kent, Lark, Marlboro, Parliament... 👉ZAMLI JTİ-BAT- PHİLİP MORRİS SİGARA FİYATLARI TAM LİSTE!
Son dakika haberine göre sigaralara zam geldi. Milyonlarca kişi zamlı sigara fiyatlarını araştırıyor. Güncel Ti-Bat- Philip Morris fiyatlarına haberimizde yer verdik. Peki Kent, Lark, Marlboro, Parliament'e ne kadar zam geldi? İşte 13 Mart 2022 Zam gelen sigaralar...
14.03.2022 08:59 - Son Güncelleme: 14.03.2022 09:03
Son dakika haberine göre sigaralara zam geldi. Milyonlarca kişi zamlı sigara fiyatlarını araştırıyor. Güncel Ti-Bat- Philip Morris fiyatlarına haberimizde yer verdik. Peki Kent, Lark, Marlboro, Parliament'e ne kadar zam geldi? İşte 13 Mart 2022 Zam gelen sigaralar...
Sigara gruplarına 2 TL zam geldiği duyuruldu. Son dakika gelişmenin ardından internet arama motorlarında sigaraların zamlı fiyatları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bizler de zamlı Tti-Bat- Philip Morris sigara fiyatlarını tam liste halinde haberimizde derledik. Gelen son zamlarla birlikte güncel sigara fiyatları şöyle:
🚬BAT
Kent: Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: 24,00 TL
Kent D Range: Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: 24,00 TL
Kent: Blue, Grey, White: 25,00 TL