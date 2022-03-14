14 Mart 2022 Zam gelen sigaralar: Kent, Lark, Marlboro, Parliament... 👉ZAMLI JTİ-BAT- PHİLİP MORRİS SİGARA FİYATLARI TAM LİSTE!

Son dakika haberine göre sigaralara zam geldi. Milyonlarca kişi zamlı sigara fiyatlarını araştırıyor. Güncel Ti-Bat- Philip Morris fiyatlarına haberimizde yer verdik. Peki Kent, Lark, Marlboro, Parliament'e ne kadar zam geldi? İşte 13 Mart 2022 Zam gelen sigaralar...