Tek seferliğine en az 300-400 ve 600 lira alınıyor! PTT'den hızlıca verilecek! Bilgi DYS sistemine düştüğü an...

Bebek bekleyen ailelerin merak ettiği konulardan birisi de doğum yardımı olarak karşımıza çıkıyor. Devlet tarafından hem koronavirüs öncesinde hem de koronavirüsle ekonomik mücadele kapsamında vatandaşa verilen onlarca yardım desteği var. Bu ödemeler başvurunun kabul edilmesi durumunda hesaplara yatırılıyor ya da PTT şubelerinden rahatlıkla alınıyor. Doğum yardımı ise vatandaşların detaylarını merak ettiği desteklerden birisi olarak biliniyor. Doğum Yardımı tek seferlik bir yardım. Bu kapsamda 15.05.2015 tarihi sonrasında doğan/doğacak her bir çocuk için bir kereye mahsus ödeme yapılmaktadır.