Tek seferliğine en az 300-400 ve 600 lira alınıyor! PTT'den hızlıca verilecek! Bilgi DYS sistemine düştüğü an...
Tek seferliğine en az 300-400 ve 600 lira alınıyor! PTT'den hızlıca verilecek! Doğum yardımı ödemeleri ve başvuruları sürerken detaylar araştırılmaya başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılan başvuruların nasıl ve nereden gerçekleştirildiği çocuk sahibi olmayı bekleyen aileler tarafından sık sık araştırılıyor. Doğum yardımı ödemeleri ise yapılan başvurunun Doğum Yardımı Sistemine (DYS) girildiği ayı takip eden ay içerisinde hak sahiplerince PTT şubelerinden kolaylıkla çekilebiliyor.
Bebek bekleyen ailelerin merak ettiği konulardan birisi de doğum yardımı olarak karşımıza çıkıyor. Devlet tarafından hem koronavirüs öncesinde hem de koronavirüsle ekonomik mücadele kapsamında vatandaşa verilen onlarca yardım desteği var. Bu ödemeler başvurunun kabul edilmesi durumunda hesaplara yatırılıyor ya da PTT şubelerinden rahatlıkla alınıyor. Doğum yardımı ise vatandaşların detaylarını merak ettiği desteklerden birisi olarak biliniyor. Doğum Yardımı tek seferlik bir yardım. Bu kapsamda 15.05.2015 tarihi sonrasında doğan/doğacak her bir çocuk için bir kereye mahsus ödeme yapılmaktadır.