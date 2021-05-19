Devletten fatura yardımı! 59-118 TL arasında değişiyor! Her ay düzenli olarak ödeniyor!

Gelir şartı ne?

Hanedeki kişi başına düşen gelirin, net asgari ücretin (AGİ hariç) 3'te 1'inden az olması gerekiyor. 2021 itibarıyla bu tutar 852 lira. Dört kişilik ailede gelir 3.409 liranın altındaysa bu haktan yararlanılabilir. Başvurular ilçelerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılıyor. Sosyal yardım alanlar da bu haktan yararlanabiliyor. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından 'evde bakım yardımı' almayan, kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı hastaların hanelerine 200 liraya kadar destek sağlanıyor.