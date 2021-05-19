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Devletten fatura yardımı! 59-118 TL arasında değişiyor! Her ay düzenli olarak ödeniyor!

Her ay düzenli olarak ödenen faturalara destek sağlanıyor. 59-118 TL arasında değişen ödeme miktarları hanedeki kişi sayısına göre artabiliyor. Bu destekten faydalanmak için; Hanedeki kişi başına düşen gelirin, net asgari ücretin (AGİ hariç) 3'te 1'inden az olması gerekiyor. 2021 itibarıyla bu tutar 852 lira olarak belirlenmişti.

19.05.2021 16:45 - Son Güncelleme: 19.05.2021 16:45
Devletten fatura yardımı! 59-118 TL arasında değişiyor! Her ay düzenli olarak ödeniyor!

Elektrik faturası olan vatandaşlara devletten ödeme müjdesi! 2019 yılında başlayan 'Dar gelirliye elektrik tüketim desteği' uygulaması devam ediyor. PTT şubeleri üzerinden ödemelerini yapan vatandaşlar için belirli bir miktar tahsil edmiyor. Hanedeki kişi sayısına göre ödenen miktar 59-118 TL arasında değişiklik gösteriyor.

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Devletten fatura yardımı! 59-118 TL arasında değişiyor! Her ay düzenli olarak ödeniyor!

'Dar gelirliye elektrik tüketim desteği' uygulaması 1 Mart 2019 tarihinde başlamıştı. 2021'de de devam eden uygulama kapsamında 2 milyondan fazla hanede, her ay ortalama 118 liraya kadar olan elektrik faturasını devlet ödüyor.

Devletten fatura yardımı! 59-118 TL arasında değişiyor! Her ay düzenli olarak ödeniyor!

Destek miktarı, evde yaşayan kişi sayısına göre 59 lira ila 118 lira arasında değişiyor. Buna göre;

1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat (59.25 TL)

3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat (79 TL)

4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat (98.75 TL)

5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kilovatsaat (118.50 TL)

Devletten fatura yardımı! 59-118 TL arasında değişiyor! Her ay düzenli olarak ödeniyor!

Gelir şartı ne?

Hanedeki kişi başına düşen gelirin, net asgari ücretin (AGİ hariç) 3'te 1'inden az olması gerekiyor. 2021 itibarıyla bu tutar 852 lira. Dört kişilik ailede gelir 3.409 liranın altındaysa bu haktan yararlanılabilir. Başvurular ilçelerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılıyor. Sosyal yardım alanlar da bu haktan yararlanabiliyor. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından 'evde bakım yardımı' almayan, kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı hastaların hanelerine 200 liraya kadar destek sağlanıyor.

Devletten fatura yardımı! 59-118 TL arasında değişiyor! Her ay düzenli olarak ödeniyor!

BAŞVURU NEREYE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

Başvurular, mernis adresinize bağlı Kaymakamlık Sosyal Yardım Hizmetler Müdürlüğüne giderek şahsen başvuru yapabilirsiniz. Başvurularınız için gerekli tüm detayları ALO 144'ü arayarak bilgi alabilirsiniz.