Cazip fırsat ayağınıza geldi! Derman olacak müjdeli haber! Garanti, Vakıf, TEB Ziraat, İş Bankası kredi faiz oranları

Bankaların Mayıs sonu kredi faiz oranları değişti. Çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak ya da ev-araba almak üzere bankaların kredi faiz oranlarını öğrenmek için araştırma yapıyor. Bu doğrultuda da bankalar en uygun fırsat ve kampanyalarını internet sitelerini aracılığıyla müşterilerine duyuruyor. Mayıs ayının ortalarında bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları değişti. En uygun teklifi değerlendirmek isteyen vatandaşlar ise kendisine uyan en makul fırsatı değerlendirmek adına son fırsatları merak ediyor. Bankaların son teklif ve kampanyalarını detaylı bir şekilde haberimizde yer verdik.

19.05.2021 19:48 - Son Güncelleme: 19.05.2021 19:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





